فارس جزء استانهای برتر در علوم و تحقیقات است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، احمد زاده ظهر دوشنبه در کارگروه پژوهش و فناوری این استان تاکید کرد: استان فارس در بسیاری از دانشهای جدید از جمله شبیه سازی، فناوری اطلاعات و کامپیوتر به عنوان یکی از استانهای برتر کشور معرفی می شود که در این خصوص باید این ظرفیتها به نمایش گذاشته شود.

وی با تاکید بر اهمیت شرکتهای دانش بنیان افزود: با توجه به ظرفیت استان تاکنون 100 شرکت دانش بنیان در شیراز راه اندازی شده که تا پایان امسال، هشت طرح بزرگ این شرکتها تجاری سازی خواهد شد.

استاندار فارس تصریح کرد: در هفته پژوهش، دو مرکز رشد در زمینه تحقیقات کشاورزی، انرژی نفت و گاز به افتتاح می شود همچنین مرکز مطالعات و تحقیقات سلولهای بنیادی نیز در بهمن ماه به بهره برداری خواهد رسید.

احمد زاده با بیان اینکه تمامی دستگاههای اجرایی مکلف به تامین اعتبارات پژوهشی هستند، گفت: دستگاههای اجرایی مکلف هستند که برای تامین اعتبار طرحهای پژوهشی اقدام کنند که در این راستا اولویتها در کارگروههای مختلف تدوین شده است.

وی تصریح کرد: در این راستا یکی از اقدامات مهم، تدوین اولویتهای پژوهشی است که در این خصوص تمامی دستگاههای عضو شورای پژوهش مکلف شدند که در چهار چوب مشخص رتبه بندی اولویتهای پژوهشی خود را ارایه دهند.

استاندار فارس در خصوص ایجاد میز علوم و فناوری در پارک سرمایه گذاری استان گفت: در پارک سرمایه گذاری میزی مشخص شده تا علاقه مندان به سرمایه گذاری در بخشهای فناوری در علوم جدید از این طریق اطلاعات لازم را کسب کنند.