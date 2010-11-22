ایراد به میزبانی قطر و استقبال از پیشنهاد ایران در نشست کمیته فوتسال AFC

به گزارش خبرنگار مهر، نشست کمیته فوتسال کنفدراسیون فوتبال آسیا عصر امروز دوشنبه با حضور "محمد بن همام"، رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا، "جونیچی اوگورا"، رئیس کمیته فوتسال AFC و "الکس سوسای"، دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا در کوالالامپور مالزی برگزار شد.

عباس ترابیان، رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال کشورمان نیز به عنوان عضو کمیته فوتسال AFC در جلسه امروز این کمیته حضور داشت. وی در خصوص مهمترین موارد مطرح شده در نشست امروز این کمیته به خبرنگار مهر گفت: در این جلسه پیرامون میزبانی قطر در دومین دوره مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا بحث و گفتگو شد. براساس تصمیم گیری اعضای کمیته فوتسال AFC دومین دوره رقابت‌های فوتسال جام باشگاه‌های قاره کهن در ماه ژوئن 2011 در کشور قطر برگزار خواهد شد.

وی از تشکیک اعضای کمیته فوتسال AFC در برگزاری مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا در قطر خبر داد و در این خصوص گفت: از آنجائیکه قطر از نظر تعداد تماشاگر پتانسیل لازم برای میزبانی چنین رویدادی را ندارد، اعضا اعلام کردند، این کشور با وجود داشتن امکانات لازم باید تضمین کند که می تواند شرایط حضور تماشاگران را در سالن‌های برگزاری مسابقات فراهم آورد، در غیر اینصورت حتی امکان تجدیدنظر در انتخاب قطر برای میزبانی رقابت‌ها وجود دارد.

رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال از پیشنهاد خود به اعضای کمیته فوتسال AFC یاد کرد که اگر کشور قطر شرایط لازم را برای سفر ایرانیان علاقمند به فوتسال به این کشور فراهم آورد، هموطنان ایرانی می توانند مشکل تماشاگران را در این کشور آسیایی برطرف کنند.

پیشنهاد برگزاری مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا همه ساله به جای هر دو سال یکبار موضوع دیگری بود که در نشست امروز کمیته فوتسال AFC مطرح شد. متولی این پیشنهاد کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال کشورمان بود که ترابیان در نشست روز جاری با طرح دفاعیات خود در سه محور مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا به ویژه بن همام را مجاب کرد تا موافقت ضمنی خود را با برگزاری مسابقات در هر سال اعلام کنند.

1- پرورش بازیکنان در باشگاه‌ها و رشد بازیکنان با حضور در این بخش برای فعالیت در عرصه ملی، 2- فراهم آوردن بستری برای حضور هرچه بیشتر حامیان مالی در رشته فوتسال، 3- توجه هرچه بیشتر فدراسیون‌ها به فوتسال، از موارد مطرح شده از سوی ترابیان در نشست امروز کمیته فوتسال AFC بوده که ظاهرا مورد توجه بن همام قرار گرفته و حتی موافقت خود را برای تامین بودجه برگزاری مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا بصورت متوالی در هر سال اعلام کرده است.

البته اعضای کمیته فوتسال کنفدراسیون فوتبال آسیا موافقت ضمنی خود را با این طرح اعلام و پذیرش آن را به نشست آتی این کمیته موکول کردند.