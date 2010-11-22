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۱ آذر ۱۳۸۹، ۱۶:۱۳

رقابت‌های فوتبال جام حذفی/

استیل آذین و تراکتورسازی میزبانان دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی شدند

استیل آذین و تراکتورسازی میزبانان دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی شدند

قرعه کشی دیدارهای مرحله یک‌چهارم مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور برگزار شد که طی آن تیم‌های استیل آذین و تراکتورسازی به عنوان تیم‌های میزبان این مرحله از رقابت‌ها انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، با انجام مراسم قرعه کشی دیدارهای مرحله یک‌چهارم مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور که امروز دوشنبه در سازمان لیگ برتر انجام شد، برنامه ادامه این رقابت‌ها به شرح زیر اعلام شد:

دوشنبه - 22/9/89
مرحله یک هشتم نهایی:
* سپاهان اصفهان - راه آهن شهرری، ساعت 14:30، ورزشگاه فولاد شهر اصفهان
* کاوه تهران - برنده دیدار ذوب آهن اصفهان با شهرداری یاسوج (زمان و مکان برگزاری این دیدار متعاقبا اعلام می‌شود)

مرحله یک چهارم نهایی:
* استیل آذین تهران - فولادخوزستان، ساعت 14:30، ورزشگاه دستگردی تهران
* تراکتورسازی تبریز - ملوان بندرانزلی، ساعت 14:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

ضمن اینکه ساعت 14:30 پنجشنبه هفته جاری تیم‌های ذوب آهن اصفهان و شهرداری یاسوج از مرحله یک شانزدهم نهایی مسابقات جام حذفی در ورزشگاه فولادشهر اصفهان به مصاف هم می‌روند.

کد مطلب 1196654

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