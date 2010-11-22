تغییر عنوان "هفته فرهنگی تبریز" قابل قبول نیست

حسین نجفی، در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس تفاهم نامه منعقد شده بین شهرداری های تبریز و تهران این رخداد فرهنگی صرفاً به نام تبریز به رسمیت شناخته شده است و هرگونه اظهار نظر غیر از آن معتبر نیست.

رئیس ستاد برگزاری هفته فرهنگی تبریز در تهران اضافه کرد: در این تفاهم نامه مقرر شده است که سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز به نمایندگی از شهرداری این کلانشهر بخشی از توانمندی و تنوع فرهنگی تبریز را در این هفته در معرض دید شهروندان تهرانی قرار دهد.

نجفی با بیان اینکه این هفته به منظور معرفی استان آذربایجان شرقی برنامه ریزی و برگزار نشده است افزود: در این رخداد فرهنگی، بخشی از توان فرهنگی و هنری تبریز به نمایش در آمده است و اگر قرار بود که این برنامه ریزی درمقیاس استانی انجام می گرفت، بایستی از هنرمندان سایر شهرستان های استان نیز دعوت به عمل می آمد.

وی برگزاری چنین برنامه فرهنگی با عنوان استانی را منوط به حضور سایر نهادهای استانی مرتبط با این مساله عنوان کرد و افزود: در این هفته صرفاً به معرفی بخشی از توانمندی ها و ظرفیت های فرهنگی هنری تبریز پرداخته شده است و معرفی تمام توانمندی ها و ظرفیت های فرهنگی استان مستلزم همراهی و همکاری سایر سازمان ها و نهادهای متولی فرهنگ و هنر استان است.

رئیس ستاد برگزاری هفته فرهنگی تبریز در تهران تاکید کرد: هرگونه اظهار نظرهایی نظیر آنچه در برخی رسانه ها که با عنوان هفته فرهنگی آذربایجان شرقی ذکر می شود ناشی از تلقی شخصی افراد است و هیچ ارتباطی به این سازمان ندارد.

نجفی گفت: گرچه بیان این رخداد بزرگ فرهنگی با عنوان آذربایجان شرقی چیزی جز افزودن بر افتخارات آذربایجان نیست، اما این رویداد مهم فرهنگی با نام تبریز اتفاق افتاده است.

وی افزود: با آنکه فرهنگسرای خاوران محلی مناسب به لحاظ وسعت برای برگزاری این هفته فرهنگی است اما منطقه جغرافیایی برگزاری چنین رویدادهایی از جذب و ترکیب مخاطبان برنامه ها موثر است.

نجفی یادآور شد: در روزهای گذشته برخی منابع از این رخداد فرهنگی که به نام تبریز در جریان است، با عنوان هفته فرهنگی آذربایجان شرقی یاد می کردند که نظر به لزوم شفاف سازی از سوی مدیر عامل سازمان ضروری به نظر می رسید.