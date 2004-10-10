دومين جشنواره ايده هاي برتر در پارك فناوري يزد برگزار مي شود

دكتر محمد صالح اوليا در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، افزود: دومين جشنواره ايده هاي برتر با هدف شناسايي نيروهاي نخبه، شناسايي زمينه هاي توسعه فناوري در كشور و تهيه بانك اطلاعاتي ايده ها برگزار مي شود.

وي تصريح كرد: ايده هاي مختلف در سراسر كشور تا بيستم آبان به دبيرخانه جشنواره ارسال خواهد شد و از ميان اين ايده ها، ايده هاي برتر انتخاب مي شوند و در هفته پژوهش مورد تقدير قرار مي گيرند. افرادي كه ايده هاي آنها به عنوان ايده برتر شناخته مي شود در پذيرش مراكز رشد و پارك فناوري در اولويت قرار مي گيرند.

رئيس پارك فناوري يزد افزود: ايده هايي كه به دبيرخانه جشنواره ارسال مي شوند در بانك اطلاعاتي قرار مي گيرند و علاقه مندان از طريق وب سايت مي توانند به اين ايده ها دسترسي داشته باشند.

وي در پايان تصريح كرد: اطلاعات اين جشنواره به زودي از طريق فراخوان جشنواره و انتشار در روزنامه هاي كثيرالانتشار و پوستر جشنواره به اطلاع علاقه مندان خواهد رسيد. زمان ارسال ايده ها به جشنواره ايده هاي برتر كه در فراخوان جشنواره نيز ذكر شده است، تا بيستم آبان ماه خواهد بود.