به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی محمدی سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه در چهل و ششمین جلسه ستاد پشتیبانی و هماهنگی امور مساجد گفت: یکی از معضلات اصلی که در مدیریت و اداره مساجد وجود دارد این است که بیش از 14 دستگاه مختلف در امور مساجد اعمال مدیریت می کنند که هیچگونه هماهنگی هم بین آنها وجود ندارد .

نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف افزود: با وجود حضور همه دستگاه های ذیربط در جلسات ستاد پشتیبانی و هماهنگی امور مساجد کشور ولی باز شاهد اقدامات سلیقه ای، جزیره ای و حاشیه ای هستیم که این امر نشان دهنده عدم هماهنگی و همکاری دستگاه های مختلف با یکدیگر است که باعث می شود هم شأن و منزلت مسجد حفظ نشود و هم تدابیر و خواسته هایی که مقام معظم رهبری در طول این چند سال با پیام هایشان در بحث نماز و مسجد داشتند عمل نشود .

حجت الاسلام محمدی به بودجه سازمان اوقاف در امور مساجد اشاره کرد و گفت بودجه ای که مقرر است برای مساجد در سال 89 به سازمان اوقاف و امور خیریه اختصاص داده شود 40 میلیارد تومان است که 28 درصد آن با تعدیل مواجه می شود .

حجت الاسلام محمدی افزود: با وجود بودجه هایی که برای مساجد در نظر گرفته شده ولی هنوز برنامه منسجمی برای آنها تعریف نشده طوری که ممکن است یک مجموعه هم از اوقاف، هم از امور مساجد و هم از شهرداری کمک بگیرد ولی در مقابل آن مجموعه ای دیگری باشد که به هیچکدام از این نهادها دسترسی نداشته باشد .

وی تأکید کرد: همان طور که فعالیت های عمرانی و احداث و بازسازی مساجد زیر نظر اوقاف است و انتظار داریم که سازمانهای دیگر ما را در این امر کمک کنند ما نیز وظیفه خود می دانیم که در برنامه های فرهنگی مساجد که تحت نظر سازمان تبلیغات است وارد نشویم بلکه به دستگاه های ذیربط برای رسیدگی در امور فرهنگی مساجد کمک کنیم .