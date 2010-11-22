مطالبه جریان صدر برای تصدی 6 وزارتخانه خدماتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، "بهاء الاعرجی" اعلام کرد که این جریان طبق توانمندی و نتایج انتخابات پارلمانی عراق خواهان کسب 6 وزارتخانه خدماتی در دولت جدید است.

وی در عین حال گفت: جریان صدر به دنبال تصدی وزارتخانه های حاکمیتی و نیز سمت معاون ریاست جمهوری نیست.

اعرجی با بیان اینکه جریان صدر برای تمامی پست ها شخصیت هایی خواهد داشت و نامزدهای خود را در نشست کمیسیون های پارلمانی برای تقسیم وزارتخانه ها معرفی خواهد کرد گفت: تمامی احزاب و فراکسیون های سیاسی باید در تشکیل دولت مشارکت داشته باشند و انتخاب وزیران باید بر اساس توانمندی و نتایج انتخاباتی صورت گیرد.