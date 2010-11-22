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۱ آذر ۱۳۸۹، ۱۷:۵۹

تشکیلات خودگردان:

اسرائیل به دنبال صلح نیست

اسرائیل به دنبال صلح نیست

یک عضو گفتگو کننده تشکیلات خودگردان با اشاره به مخالفت نخست وزیر رژیم صهیونیستی با مذاکره درباره مرزهای دائمی با دولت مستقل فلسطین وی را جنگ طلب دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "نبیل شعث" ضمن متهم کردن "بنیامین نتانیاهو" به عدم تمایل به برقراری صلح گفت: وی فقط در راستای تحکیم اشغال و ادامه شهرک سازی گام بر می دارد.

وی افزود: نخست وزیر اسرائیل به دنبال صلح نیست و با هر مذاکره ای مخالف و به دنبال محاصره و اشغال سرزمین های فلسطین است.

شعث ادامه داد: آنچه بدتر از بی رغبتی نتانیاهو است پاداشی است که آمریکا به وی برای مخالفتش با صلح می دهد و این مصیبتی است که ما با آن روبرو هستیم.

شایان ذکر است که نخست وزیر رژیم صهیونیستی اخیرا اعلام کرده که در مدت سه ماه توقف شهرک سازی هرگز درباره تعیین مرزهای میان اسرائیل و دولت مستقل فلسطینی  گفتگویی صورت نخواهد گرفت زیرا این موضوع سقف مطالبات را بالا می برد.

کد مطلب 1196667

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