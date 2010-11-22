به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "نبیل شعث" ضمن متهم کردن "بنیامین نتانیاهو" به عدم تمایل به برقراری صلح گفت: وی فقط در راستای تحکیم اشغال و ادامه شهرک سازی گام بر می دارد.

وی افزود: نخست وزیر اسرائیل به دنبال صلح نیست و با هر مذاکره ای مخالف و به دنبال محاصره و اشغال سرزمین های فلسطین است.

شعث ادامه داد: آنچه بدتر از بی رغبتی نتانیاهو است پاداشی است که آمریکا به وی برای مخالفتش با صلح می دهد و این مصیبتی است که ما با آن روبرو هستیم.

شایان ذکر است که نخست وزیر رژیم صهیونیستی اخیرا اعلام کرده که در مدت سه ماه توقف شهرک سازی هرگز درباره تعیین مرزهای میان اسرائیل و دولت مستقل فلسطینی گفتگویی صورت نخواهد گرفت زیرا این موضوع سقف مطالبات را بالا می برد.