صدا و سیما حق توهین به مردم آبادان ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله کعبی، نماینده آبادان در جلسه علنی بعد از ظهر امروز دوشنبه نسبت به رعایت نشدن شأن مردم خوزستان به خصوص آبادان در صدا و سیما اعتراض کرد و گفت: طبق قانون اساسی مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردار هستند، اما متاسفانه صدا و سیما مرتبا در مورد استان خوزستان و گویش‏های محلی مردم آبادان رفتارهای نامناسب نشان می‏دهد.

کعبی در ادامه اخطار خود تصریح کرد : صدا و سیما به جای نگهداری حرمت مردم و قدردانی از ایثارگری‏های مردم آبادان نه تنها این نکته را فراموش کرده بلکه با ساخت تیپ های معتاد و دزد و دروغگو با لهجه آبادانی در ساخته های صدا و سیما موجب نارضایتی و شکایتن مردم و ایثارگردان آبادان شده است.



لاریجانی در پاسخ به اخطار کعبی خواستار توقف این روند در صدا و سیما شد و گفت: رسانه ملی باید شایسته هویت مردم ایران برنامه سازی کند.



اصل نوزدهم قانون اساسی که نماینده آبادان اخطار خود را با استناد به آن ارائه کرد به شرح زیر است: مردم ایران از هر قبیله و قوم که باشند از حقوق مساوی برخوردار هستند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.