احضار نزدیک به 30 نفر در رابطه با پرونده کوی دانشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی عصر دوشنبه در همایش پیام ماندگار که به مناسبت تاسیس بسیج دانشجویی با همکاری نهادهای بسیج دانشجویی سایر دانشگاه ها در سالن علامه امینی دانشگاه تهران برگزار شد، در پاسخ به سئوال نمایندگان بسیج دانشجویی در سه محور مفاسد اقتصادی، اطاله دادرسی و پرونده کوی دانشگاه گفت: در رابطه با پرونده کوی دانشگاه نزدیک به 30 نفر احضار شده اند، کیفر خواست آنها نیز صادر شده اما از شما دانشجویان می خواهم که از ما در این زمینه نخواهید که تعجیل کنیم و امیدوارم پرونده کوی دانشگاه به خوبی به پایان برسد.

محاکمه بیش از 50 نفر در یک پرونده بیمه

رئیس قوه قضائیه همچنین در پاسخ به سئوال مشترک " دادمان" و "ورکش" روسای بسیج دانشگاههای شریف و امیر کبیر که درباره مفاسد اقتصادی پرسیدند گفت: این موضوع مسئله بسیار مهمی است و علاوه بر فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری، ما نیز به لحاظ شرعی و قانونی در این زمینه موظف بودیم و اصلا این موضوع آبروی نظام است و در ابتدا نیز که به قوه قضائیه آمدم عنوان کردم که ما پیگیر هستیم و این موضوع را رها نخواهیم کرد و متهمان نیز به موقع به دادگاه کشانده شده و در اداهه نیز می شوند.

وی ادامه داد: به طور مثال در رابطه با پرونده ای که مربوط به شرکت بیمه ای می شود نزدیک به 50 و چند نفر را به میز محاکمه کشانده ایم و پرونده آنها نیز تشکیل و کیفرخواست های آنها نیز صادر شده است.

آملی لاریجانی با بیان اینکه بحث مفاسد اقتصادی بسیار ظریف است و نباید نام کسی را که به عنوان متهم است تا پایان دادرسی علنی کنیم، گفت: ما تنها بعد از قطعیت حکم می توانیم نام افراد را اعلام کنیم و اگر روزنامه ای حتی درباره جرائم خرد نیز اسم کسی را قبل از قطعیت و صدور حکم قاضی علنی کند مجرم است و می توان از آن روزنامه شکایت کرد.

بین نقد سازنده و توهین فرق وجود دارد

رئیس قوه قضائیه در پاسخ به سئوال دادمان رئیس بسیج دانشجویی دانشگاه شریف که عنوان کرده بود "احساس می کنیم قوه قضائیه با فرمایشات مقام معظم رهبری همسو نیست" گفت: شاید این نگاه ناشی از این باشد که باید دانشجویان به صحنه بیایند و به عنوان بازوی نظام موارد انحرافی را تشخیص دهند،اما من خالصانه می گویم که به دانشجویان علاقه مندم و قبل از مسئولیت نیز مکرر به دانشگاه سر می زدم و لذا شخصا نه فقط معتقدم که به دانشجویان باید مجال داد بلکه معتقدم دانشجویان می توانند به پیشرفت کشور کمک کنند و امکان ندارد که بنده از این نظر اختلافی با مقام معظم رهبری داشته باشم.

وی ادامه داد: اما حدسم این است که برخی از برخوردهای دستگاه قضایی موجب چنین برداشتی شده باشد. بنده سعی کردم همواره انتقاد پذیر باشم ولی این نکته را نیز تذکر می دهم که قوه قضائیه فقط بنده نیستم و دوستان و دانشجویان باید بین نقد سازنده و توهین کردن فرق بگذارند و امیدوارم اشتباه تنها در مصداق باشد و امیدوارم فکر نکنید که تعمدی در دستگاه قضا وجود دارد.

وی با بیان اینکه ما موظفیم به قانون عمل کنیم و عمل کردن به قانون بحث دلخواه ما نیست، افزود: بنده حق ندارم از عمل کردن به قانون تخطی کنم و به شما می گویم که اگر با نیت خیر صحبت می کنید و قصد الهی دارید مسیری را که دین برای ما تعیین کرده صحبتهای خود رعایت کنید.

لزوم تصویب لایحه امر به معروف و نهی از منکر در مجلس

رئیس قوه قضائیه همچنین در پاسخ به سئوال "ورکش" رئیس بسیج دانشجویی دانشگاه امیر کبیر که از مغفول ماندن موضوع امر به معروف و نهی از منکر پرسید گفت: این نکته بسیار بجاست که متاسفانه لایحه آن در مجلس مسکوت مانده که باید تصویب شود چرا که میزان روایات و احادیث در این زمینه بسیار زیاد است و البته سخن به حقی است و امیدوارم این مورد هر چه سریعتر در قوه مقننه به تصویب برسد.

آیت الله آملی لاریجانی درباره بحث اطاله دادرسی در قوه قضائیه نیز گفت: این موضوع را رد نمی کنم چرا که این مشکل در دستگاه قضایی وجود دارد و اگر طی این مدت در این باره صحبت نکرده ام چون قصد داشتم ابتدا کاری انجام شود تا مردم نتایج آن را به شکل ملموس احساس کنند.

وی با بیان اینکه برای حل موضوع اطاله دادرسی جلسات زیادی تشکیل و زمان زیادی صرف شده است گفت: معاونتی را به عنوان فناوری اطلاعات و نیروی انسانی در قوه قضائیه ایجاد کرده ایم که کار جدیدی است و نیاز به فرصت دارد اما باید بگویم که در اطاله دادرسی نمی توانیم بدون آمار برنامه ای داشته باشیم.

زمان رسیدگی به پرونده های قضایی بین دو تا سه ماه است

رئیس قوه قضائیه مشکل آمار را یکی از مشکلات اصلی کشور در دو قوه مجریه و قضائیه خواند و افزود: طبق آماری که سیستم مدیریت پرونده قضایی به ما نشان می دهد زمان رسیدگی به پرونده ها نهایتا دو تا سه ماه است البته پرونده های خاصی نیز وجود دارند که 10 تا 15 سال هم طول کشیده اند اما متوسط رسیدگی به پرونده ها سه ماه است که فکر می کنم مدت زیادی برای رسیدگی به یک پرونده نیست.

وی ادامه داد: البته نمی دانم که این آمار قطعی است یا نه و باید بررسی های دقیق تری در این زمینه انجام شود.

آیت الله آملی لاریجانی درباره برخورد بد کارکنان و قضات در دادگاهها و دادسراها با مراجعان نیز گفت: من در این زمینه دفاع نمی کنم چرا که ما در کنار قضات و کارکنان شریف مشکلاتی هم داریم که یکی از آنها کمبود قاضی است، بنده همین جا از بسیجیان دانشجویی که در رشته حقوق تحصیل می کنند می خواهیم که در امتحانات قوه قضائیه شرکت کرده و به عنوان قاضی استخدام شوند. متاسفانه برخی از دانشجویان ما به جای اینکه به سمت قضاوت روی بیاورند وکیل می شوند که البته نمی گویم غلط است اما ما به قاضی های با علم بالا و همچنین با تقوا نیازمندیم که به کمک دستگاه قضایی بیایند.

رئیس قوه قضائیه گفت: البته امسال برای جذب نیروی امتحانی برگزار شد که 13 هزار نفر در آن ثبت نام کردند اما هر چقدر که قضات از لحاظ علمی و تقوایی بالاتر باشند به نفع قوه قضائیه است.