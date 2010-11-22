350 زورخانه در سطح کشور احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، نورالله هدایتی ظهر دوشنبه در جلسه مجمع انتخاباتی هیئت پهلوانی و زورخانه ای استان اظهار داشت: احداث این تعداد زورخانه در راستای توسعه سخت افزاری این ورزش ملی صورت می گیرد.

وی راه اندازی لیگهای هنرهای فردی، لیگ تیمی و زورخانه ای و لیگ پهلوانی در سطح کشور را از جمله فعالیتهای این فدراسیون در بحث نرم افزاری دانست و اضافه کرد: اعضای تیم ملی نیز از بین قهرمانان رده های سنی مختلف انتخاب می شوند.

نایب رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی با اشاره به فعالیت جدی فدراسیون در خصوص استاندارد سازی و تعریف از مراحل ورزشی باستانی و زورخانه ای در کشور افزود: کار علمی و کارشناسی این رشته ورزشی نیز با محوریت نونهالان، نوجوانان و جوانان در حال انجام می باشد.

وی اظهار امیدواری کرد: با توجه به پیشینه و ظرفیتهای مشهود در اردبیل، این استان بتواند در سطح ملی شایستگیهای خود را در آینده نشان دهد.

ورزش زورخانه ای به ورزش اول استان اردبیل تبدیل شود

مدیرکل تربیت بدنی استان اردبیل نیز در این جلسه با اشاره به توانمندی نونهالان و نوجوانان این منطقه در ورزش پهلوانی گفت: ورزش زورخانه ای باید به ورزش اول استان تبدیل شود.

توفیق کابلی به پتانسیلهای موجود در رده های سنی پایه استان در این رشته ورزشی اشاره کرد و ابراز داشت: اگر ما این ورزش ر ابا شیوه جدید مدیریت کنیم شاهد حضور بی سابقه همگانی در سطوح مختلف خواهیم بود.

وی با ارائه گزارشی از عملکرد هئیت پهلوانی و زورخانه ای استان تصریح کردند: کسب مقام دوم کباده کشوری، برگزاری مراسم در مناسبتهای مختلف فرهنگی و مذهبی، احداث زورخانه در شهرستانهای پارس آباد و اردبیل، اعزام مرشد "اکبر حلبی" به خارج از کشور جهت تدریس و آموزش و... از جمله موفقیتهای استان در سال گذشته بوده است.

مدیرکل تربیت بدنی استان همچنین با تاکید بر ضرورت آسیب شناسی و نیازسنجی این ورزش در استان خاطر نشان کرد: تحقق این مهم از مهمترین فاکتورها بوده، اما این اقدام نیاز به کارگروهی دارد.

در پایان این جلسه نیز غلام عسگر کریمیان با کسب 16رای به مدت چهار سال به عنوان رئیس هئیت پهلوانی و زورخانه ای استان اردبیل معرفی شد.