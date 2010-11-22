به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، دومین روز از رقابتهای دوومیدانی بازیهای آسیایی گوانگجو در حالی به پایان رسید که سپیده توکلی رکورد دار پرش ارتفاع ایران برای اولین بار در ماده هفتگانه در رقابتهای آسیایی شرکت کرد.

توکلی در ماده 100 متر با زمان 14 ثانیه و 95 صدم ثانیه در رده ششم قرار گرفت. در پرش ارتفاع رشته تخصصی خود با یک مترو 74 سانتی متر اول شد. در پرتاب وزنه با 10 مترو 57 سانتی متر و در 200 متر با 26 ثانیه و 79 صدم ثانیه در رده پنجم گروه ایستاد.

توکلی در مجموع با کسب 3043 امتیاز در بین هفت شرکت کننده بعد از نمایندگان ازبکستان، ژاپن و هند در رده چهارم قرار دارد. رقابتهای این ماده فردا در سه رشته دیگر و با شناخت قهرمان این ماده پیگیری می شود.

شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی از 21 آبان تا 6 آذرماه در گوانگجو چین برگزار می شود.