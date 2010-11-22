افتخارات کاروان ایران را کامل کنید/ نقطه ضعف ژاپن نقطه قوت شماست

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج عصر امروز به وقت تهران در جمع اعضای کادر فنی و بازیکنان تیم امید گفت: تیم امید تاکنون با لطف خدا، همت کادر فنی و تلاش شما بازیکنان عملکرد رضایت بخشی داشته و در هربازی نسبت به بازیهای گذشته کامل تر و با تجربه تر نشان داده و بویژه به لحاظ اخلاقی و نظم و انضباط در دهکده بازیها زبانزد همه تیم هاست.

وی افزود : به نظرمن مردم از تیم امید انتظار نمایش فوتبالی زیبا و با نشاط دارند بویژه مقابل ژاپن که پیروزی در آن می تواند ایران را فینالیست بازیهای آسیایی کند.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال افزود : نباید برای شما فرقی کند که فردا با چه تیمی بازی می کنید .شما آماده هستید تا توانمندی های خود را ثابت کنید . اتفاقی که در دیدارهای گذشته رخ داد و با روحیه و همدلی در کنار تدابیر کادر فنی تیم را تا مرحله نیمه نهایی رساند.

تاج تاکید کرد: تیم امید پتانسیل بالایی دارد و من به این تیم بسیار امیدوارم و اعتقاد دارم ژاپن ضعف هایی در خط میانی و دروازبانی دارد که تیم ما در همان نقاط نسبت به حریف برتری دارد.

سخنگوی فدراسیون یادآور شد: در بازی فردا مهم نیست چه کسی گل می زند، مهم گل زدن و پیروزشدن و راهیابی به مرحله فینال است. ما باید پیروز این دیدار باشیم تا به سرافرازی های کاروان ایران در شانزدهمین دوره رقابتهای آسیایی گوانگجو کمک کنیم.

در این نشست غلامحسین پیروانی سرمربی تیم امید با آنالیز بازیهای ژاپن مواردی را در خصوص شیوه بازی و نقاط ضعف و قوت این تیم را به بازیکنان گوشزد کرد .سرمربی تیم امید گفت: با همت، تلاش و همدلی بازیکنان می توانیم مقابل ژاپن قدرتمند ظاهر شویم و با شکست این تیم راهی دیدار فینال شویم.