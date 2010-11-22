اخبار کوتاه ورزشی از خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مسابقات شطرنج قهرمانی آموزشگاه‌های شهرستان بشرویه که از 24 آبان ‌ماه در دو رده سنی نوجوانان و جوانان در محل سالن شهید چمران آغاز شده بود با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.

رده سنی نوجوانان حمید مقیم ‌زاده محبی قهرمان شد و مرتضی محمدی نیک ‌نژاد و امیر حسین مشهوری به ترتیب دوم و سوم شدند و در رده سنی جوانان سعید محبی ‌نژاد، امیر رخشنده و سید محمد محسن ‌زاده مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.

اعزام تیم تکواندو نوجوانان پسر خراسان جنوبی به مسابقات کشوری

تیم تکواندو نوجوانان پسر استان به مسابقات قهرمانی کشور که در شهرستان بابلسر برگزار می ‌شود، اعزام شد.

حسن عبداللهی، سعید افشار نسب، حسن قاسمی اصل، حسین عبداللهی، علی عباس ‌زاده و علیرضا عباسی به سرمربیگری حسین دهباشی و سرپرستی قاسم حسنی در قالب تیم استان به این دوره از مسابقات اعزام شدند.

همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی در بیرجند برگزار می شود

همایش بزرگ پیاده روی عمومی جمعه 5 آذر ماه در شهرستان بیرجند برگزار می شود.

این همایش جمعه 5 آذر ماه ساعت6:30 بامداد از بوستان شهدای گمنام به سمت بلوار شهید صیاد شیرازی برگزار خواهد شد.

جوایز نفیس و ارزنده ای نیز به قید قرعه به شرکت کنندگان اهدا خواهد شد.

شکست تیم فوتبال شهرداری قاین مقابل زرند

در ادامه مسابقات فوتبال دسته سه کشورجام آزادگان تیم فوتبال شهرداری قاین میزبان تیم فوتبال شهرداری زرند کرمان بود.

این بازی در چمن استادیوم شهید امین زاده برگزارشد و با نتیجه 2 بر1 به سود تیم شهرداری زرند کرمان به پایان رسید.