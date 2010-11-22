تیم ملی بسکتبال ایران از سد قطر گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بسکتبال کشورمان که در گروه F مسابقات بسکتبال بازی‌های آسیایی گوانگجو با تیم‌های ژاپن، قطر، فیلیپین، چین تایپه و هند همگروه بود، امروز دوشنبه آخرین دیدار خود در این مرحله از مسابقات را مقابل تیم قطر برگزار کرد.

تیم کشورمان در این بازی یکطرفه با نتیجه 88 بر 46 مقابل تیم قطر به برتری رسید و جایگاه خود را در صدر جدول گروه F مسابقات بسکتبال بازی‌های آسیایی گوانگجو مستحکم کرد.

در این مسابقه شاگردان "وسلین ماتیچ" در هر چهار کوارتر با نتایج (27 بر 10)، (24 بر 16)، (16 بر 10) و (21 بر 10) به پیروزی رسیدند.

تیم ملی بسکتبال ایران در مرحله گروهی مسابقات بسکتبال بازیهای آسیایی گوانگجو فقط مقابل تیم ژاپن آنهم با یک اختلاف امتیاز تن به شکست داد و از سد تیمهای دیگر گروه خود گذشت.