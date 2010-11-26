حجت الاسلام حسین فتحی رئیس مرکز هنر و ادبیات هلال وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ادامه تجربه موفق کتاب " کبوتران نوحه خوان" که سال گذشته برای مخاطب نوجوان منتشر شد امسال پروژه ای برای مخاطب کودک شکل گرفته است.

وی افزود: امسال به منظور تحکیم ارتباط کودکان با محرم و عاشورا اقدام به چاپ کتابی با عنوان " ماه سه ساله" درباره حضرت علی اصغر و حضرت رقیه کرده‌ایم، در این طرح شعرهای کودکانه ای توسط سعید میرزایی سروده شده و لوح فشرده آن با صدای ارجمندی از گویندگان زن رادیو منتشر شد.

فتحی گفت: این کتاب که با تصویرگری های کودکانه باقری و مهمان دوست ارائه می شود در عرصه آثار عاشورایی برای مخاطب کودک منحصر به فرد محسوب می شود.

وی همچنین از راه اندازی رادیو اینترنتی هلال برای دهه محرم خبر داد که به تناسب ایام برنامه های متنوعی از این رادیو پخش می شود. این رادیو در حال حاضر نوحه های عاشورایی پخش می کند و برنامه های مناسبتی آن از اول محرم پخش خواهد شد.

رادیو اینترنتی هلال به آدرس " www.radiohelal.com" قابل دسترس است.

رئیس دفتر هنر و ادبیات هلال یادآور شد: امسال جلد چهارم یک ماه خون گرفته با اشعار غلامرضا سازگار و با نوآوری هایی منتشر شده است که چون مجلدات پیشین دربرگیرنده لوح فشرده ای از اشعار کتاب است. کتاب پیام محراب ویژه محرم با رویکرد تازه تری برای تمام مناسبتهای دهه اول که مجالس نیاز به شعر و نوحه دارند در حد همان منبر کوتاه چند دقیقه بتوانند از شعر و نوحه ارائه شده استفاده کنند.

وی تصریح کرد: برای ترویج نوحه های کف دستی که همواره یکی از اهداف سازمان تبلیغات بوده و هم مرکز هنر و ادبیات هلال آن را پیگیری کرده جلد دوم فانوسهای اشک با گزینش حافظ ایمانی منتشر می شود .امسال همچنین جلد دوم کتابهای نوحه آذری و عربی سال گذشته را نیز منتشر کردیم.

حجت الاسلام فتحی گفت: کتاب کربلا زمزمه سی مجموعه نوحه های عاشورایی با گزینش اشعار توسط مرتضی حیدری و کتاب دموع و دماء مجموعه نوحه های عاشورایی عربی با سروده مرتضی حیدری آل کثیر منتشر شده است.