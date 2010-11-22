21 مجروح شیمیایی حلبچه وارد تهران شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر رسانه ای اتحادیه میهنی کردستان عراق در تهران، 21 تن از قربانیان بمباران شیمیایی حلبچه در دهه 80 میلادی امروز برای درمان وارد تهران شدند.

درمان این بیماران توسط متخصصان ایرانی، در چارچوب توافقات صورت گرفته میان حکومت اقلیم کردستان عراق و جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد.

بمباران شیمیایی حلبچه توسط رژیم بعث عراق

این بیماران با بودجه اختصاص یافته از سوی حکومت اقلیم کردستان عراق و دستور مستقیم "برهم صالح" نخست وزیر این اقلیم برای درمان راهی ایران شده اند.

گفته می شود پس از بازگشت این افراد به کردستان عراق گروه دیگری از مجروحان شیمیایی روانه ایران می شوند که مجموع این دو گروه 49 نفر خواهد بود.