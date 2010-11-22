وصول مطالبات معوق در دستور کار/ تحریم تاثیری در فعالیت ارزی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر محمودرضا خاوری در خصوص عملکرد بانک درشش ماهه اول سال جاری گفت: وصول این 82 هزار میلیارد ریال مطالبات در دستور کار بانک ملی قرار دارد و در نیمه اول سال جاری نیز حدود 25 هزار میلیارد ریال از آن وصول شده است.

مدیرعامل بانک ملی با عنوان اینکه هیچگونه نگرانی از بابت وصول مطالبات معوق در این بانک وجود ندارد، تصریح کرد: بخش زیادی از مطالبات معوق غیرجاری بانک ملی ایران تعیین تکلیف شده است، یعنی با بدهکاران مذاکره و در نتیجه راهکارهای روشنی نظیر پرداخت قسمتی از بدهی یا اخذ وثایق محکم عملیاتی شده است.

وی افزود: همچنین این بانک حدود 30 هزار میلیارد ریال ذخیره گیری برای مطالبات معوق خود انجام داده است که در نتیجه با وجود این ذخیره گیری و همچنین میزان مطالبات تعیین تکلیف شده رقم مطالبات معوق این بانک بسیار کم است.

مدیرعامل بانک ملی گفت: بیش از یک چهارم حسابهای افتتاح شده در طرح هدفمند سازی یارانه ها متعلق به بانک ملی است و سهمیه این بانک برای تامین کالا و ذخیره سازی کالاهای اساسی دراین طرح 20 هزار میلیارد ریال است.

خاوری اعلام کرد: طی چند روز آینده طرحی با اعتبار 40 هزار میلیارد ریال با همراهی وزارت صنایع ومعادن دراستان خراسان جنوبی افتتاح خواهد شد. همچنین طرح بهره برداری از معادن سنگان در تربت حیدریه با مشارکت این بانک اجرایی می شود.

رئیس هیئت مدیره بانک ملی با اشاره به عملکرد این بانک درطرح بنگاههای زود بازده تشریح کرد: 231 هزار و231 طرح زود بازده به ارزش 173 هزار و722 میلیارد ریال به بانک ملی معرفی شده که تاکنون 168 هزار و490 طرح به ارزش 88 هزار و879 میلیارد ریال مصوب شده است.

وی درخصوص آمار عملکردی این بانک در طرح مسکن مهر گفت: سهمیه بانک ملی در طرح مسکن مهر 257 هزار و637 واحد مسکونی با اعتباری به ارزش 22 هزار و380 میلیارد ریال بوده و این درحالی است که این بانک تاکنون تسهیلاتی به ارزش 19 هزار و697 میلیارد ریال برای 238 هزار و952 واحد مسکونی پرداخت کرده است.

خاوری با بیان اینکه رشد 27 درصدی منابع تا پایان سال جزو اهداف بانک است، افزود: سپرده های موثر بانک در نیمه اول امسال با 16.8 درصد رشد از مرز 410 هزار میلیارد ریال عبور کرده است.

وی با بیان اینکه در پایان شش ماهه اول امسال مجموع سپرده های این بانک از مرز 453 هزار میلیارد ریال عبور کرده است، گفت: رشد حدود 13 درصدی در منابع را تجربه کرده ایم و 28.3 درصد از سهم کل سپرده های بازار پولی و مالی کشور متعلق به این بانک است.

مدیرعامل بانک ملی میزان تسهیلات این بانک درنیمه اول امسال را با رشد 11 درصدی معادل 420 هزار میلیارد ریال عنوان کرد و ادامه داد: با وجود شرایط تحریم، فعالیت ارزی بانک ملی ایران به خوبی درحال جریان است.

وی تصریح کرد: درشش ماهه اول امسال یکهزار و590 فقره گشایش اعتبار ارزی به ارزش 200 میلیون و300 هزاردلار در این بانک صورت گرفته که نسبت به سال گذشته رشد 17 درصدی داشته است.