برنامه حمایتی وزارت ارشاد از نویسندگان حوزه کار

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی عصر امروز در آئین رونمایی از دو کتاب زنی با کفشهای مردانه و آداب و اخلاق کار در فرهنگ اسلامی با اشاره به اینکه یکی از شاخصهای توسعه در دنیا تعداد سالنهای تئاتر، سینماها، مراکز فرهنگی، هنری، میزان کتاب و مطالعه در کشورها است، گفت: در برنامه پنجم توسعه پیوست فرهنگی کشور به تصویب رسیده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه کتاب امروز رسانه است، افزود: در کنار رسانه های مکتوب، الکترونیک، دیداری و شنیداری کتابهای پرمایه و مفیدی نیز وجود دارند که در حوزه رسانه مورد استفاده قرار می گیرد.

وی پشتوانه اصلی بسیاری از فیلم ها و تئاترهای ساخته شده را برخی کتابهای موفق دانست و تصریح کرد: در سال جاری نمایشگاه بین المللی کتاب برگزار شد که 5 میلیون نفر نیز از آن بازدید کردند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به برگزاری هفته کتاب در سال جاری اشاره کرد و با تاکید بر اینکه این هفته فراگیرتر و بهتر از نمایشگاه سالهای گذشته برگزار شده است، از مشارکت دیگر دستگاهها در این خصوص سخن گفت.

حسینی با بیان اینکه توجه به نیازهای فرهنگی کارخانجات در همکاری دو طرفه با وزارت کار و امور اجتماعی، گسترش خواهد یافت، خاطرنشان کرد: در حال حاضر نباید انتظار داشته باشیم که فقط قشر خاصی نیاز به مطالعه دارند، بلکه تمام اقشار نیازمند آگاهی هستند.

وی از هماهنگی با سازمان زندانها برای ترویج کتاب در این بخش سخن گفت و اظهار داشت: فرهنگ سازی در حوزه کار نیاز به برنامه ریزی دارد که در این رابطه توسعه فعالیتهای فرهنگی برای افزایش وجدان کاری افراد در محیط های کارخانجات نیز کوشش مضاعفی را می طلبد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از برنامه حمایتی این وزارتخانه برای نویسندگان و قلم به دستان حوزه کار خبر داد و افزود: در حال حاضر به ناشرین و تولید کنندگان کتاب یارانه پرداخت می شود و این موضوع باید در قالب برنامه برای خوانندگان کتاب نیز تعریف شود.