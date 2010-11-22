300 میلیارد ریال برای تعریض محور هراز اختصاص می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اسد ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از محور هراز در جمع خبرنگاران افزود : محور هراز یکی از شریان های مهم مازندران است که این استان را به پایتخت کشور متصل می کند.

اسد با اشاره به تعریض ۲۵ کیلومتر از این محور در سال های گذشته عنوان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون این اداره کل توانست 12.5 کیلومتر از محور مذکور را تعریض و چهار خطه کند.

سرپرست اداره کل راه و ترابری مازندران به اعتبار ۳۰۰ میلیارد ریالی برای محور هراز در سال جاری اشاره کرد و اظهار داشت: هم اکنون قرارداد عملیات اجرایی تعریض و چهارخطه کردن ۴۰ کیلومتر از محور هراز به ارزش هزار و 500 میلیارد ریال توسط این اداره کل با قرارگاه خاتم الانبیاء‌ منعقد کرده است.

وی به نگاه ویژه مدیر کل فقید راه و ترابری استان به عملیات اجرایی محور هراز اشاره و خاطر نشان کرد: یکی از دغدغه های اصلی و مهم مرحوم رحیمی در مقوله کار و فعالیت در مجموعه اداره کل، تعریض و چهارخطه شدن محور هراز بوده است.

مازندران از طریق سه محور هراز، فیروزکوه و کندوان با مرکز کشور در ارتباط است.