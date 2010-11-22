هشدار دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در خصوص لباس های دست دوم خارجی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمدرضا آرمیون عصر دوشنبه در یک دوره آموزشی ویژه اعضای کمیسیون های مبارزه با قاچاق کالای شهرهای جنوبی آذربایجان غربی در میاندوآب، تاکید کرد: مردم به هیچ عنوان از لباس ها و کفش های دست دوم خارجی که در بازارهای " تاناکورا" در سطح استان به فروش می رسند استفاده نکنند.

وی افزود: این گونه لباس ها که بیشتر از خارج وارد کشور می شود به ویژه لباس های زیر و کفش، حامل انواع قارچ ها، ویروس ها و عوامل میکروبی و بیماریهای عفونی و واگیر هستند که سلامت فرد، خانواده و اجتماع را تهدید می کنند.

آرمیون خاطرنشان کرد: نتایج آزمایشات و آمار بیمارانی که بر اثر استفاده از البسه دست دوم به انواع بیماری ها دچار شده اند نشان دهنده خطر و آسیب جدی کاربرد این گونه لباس ها و کفش هاست که خانواده ها باید در این زمینه از تولید داخل استفاده کنند.

این مقام مسئول همچنین از اعضای کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا خواست: به شدت از واردات و خرید و فروش البسه دست دوم خارجی غیر بهداشتی و کفش دست دوم که حامل بیماری های واگیردار و عفونی هستند جلوگیری کنند.

معاون دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی گفت: برنامه ریزی های لازم برای اطلاع رسانی به مردم و آگاه سازی آنان به این آسیبها از طریق رسانه ها و مطبوعات انجام شود.

