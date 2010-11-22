تقدیر از نویسندگان حوزه کار، اشتغال و اخلاق اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی عصر امروز در مراسم رونمایی از دو کتاب زنی با کفش های مردانه و آداب و اخلاق کار در فرهنگ اسلامی، کتاب را یکی از مهمترین کشفیات و آثار انسانها دانست و گفت: در حال حاضر در برخی از کشورها برای نوشتن مقالات و کتاب از دوره دبستان تا دانشگاه سرمایه گذاری صورت می گیرد.

وزیر کار و امور اجتماعی با تاکید بر اینکه ما به عنوان دستگاه دولتی وظیفه داریم به امر کتاب و کتابخوانی بپردازیم، اظهار داشت: با وجود اینکه وزارت کار یک وزارتخانه اقتصادی است ولی ما در وجه اجتماعی و فرهنگی آن نیز اقداماتی انجام می دهیم.

وی خاطر نشان کرد: اگر در حوزه اجتماعی درست عمل کنیم و به موضوع فرهنگ بپردازیم همه مشکلات کشور حل خواهد شد.

شیخ الاسلامی بیان داشت: اگر به دنبال تحقق برنامه های توسعه و سند چشم انداز کشور هستیم باید کتاب و کتابخوانی را توسعه دهیم.

وزیر کارو امور اجتماعی خاطر نشان کرد: وزارت کار در تلاش است حتی در حوزه فرهنگ کشور نقش آفرینی داشته باشد و از این طریق امروز تفاهم نامه ای را با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امضا کردیم و از این پس سطح تعاملات دو دستگاه در این حوزه گسترش خواهد یافت.

شیخ الاسلامی با اشاره به وجود ظرفیت های قانونی فراوان برای توسعه کتاب و کتابخوانی در حوزه اشتغال و کار، گفت: چه با رویکرد دولتی و چه با رویکرد حمایتی از افراد و نویسندگان حوزه کار و اشتغال حمایت های لازم را به عمل می آوریم به نحوی که علاوه بر کمک به کارگران در زمینه بیمه و معیشت زندگی آنها می توانیم حمایت های فرهنگی نیز از آنها داشته باشیم.

وی با اشاره به جمعیت 8 میلیون نفری کارگران کشور، تاکید کرد: کارگران در حال حاضر با خانواده های خود حدود 40 میلیون نفر از کل افراد جامعه را تشکیل می دهند، بنابراین می بینیم که هیچ قشری در ایران به اثر بخشی جامعه کارگری وجود ندارد و هرگونه تلاش در توسعه فرهنگ کتاب وکتابخوانی در این بخش می تواند به توسعه کشور در بخش های تولید و بهره وری نیروی کار منجر شود.

گفتنی است، در این مراسم از 16 نفر از نویسندگان برگزیده در حوزه کار و اشتغال تقدیر شد.