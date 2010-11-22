صلح بدون فلسفه یا دست نیافتنی است یا شکننده

به گزارش خبرنگار مهر، نشست "فسلفه و فرهنگ صلح" بعد از ظهر امروز دوشنبه اول آذر با مدیریت مصطفی محقق داماد و راینهارد برانت در کتابخانه ملی برگزار شد.

رحیم نوبهار در این نشست درباره موضوع " بازخوانی دستمایه های اسلام هراسی در متون اسلامی" گفت: مقوله جهاد در فقه اسلامی اهمیت زیادی دارد که در این باره تبلیغات سوء و غیرواقعی در برخی از کشورها انجام می‌شود. اما چگونه می توان قبول کرد پیامبر دینی که در کتاب آسمانی اش بر "لا اکراه فی الدین" تاکید شده است، معتقد باشد که در صورت رویگردانی مردم از اسلام آنها را باید کشت؟

وی گفت: از کاستی های جهان اسلام نبود یک نگرش جامع فلسفی به جنگ و صلح است. آنچه در تشریح فلسفه جهاد وجود دارد از چند کلمه تجاوز نمی‌کند و عبارت است از: "جهاد برای دعوت و آشنایی دیگران با اسلام لازم است." در واقع فلسفه جهاد دلسوزی برای حق و حقانیت است. چگونه می توان انسانی را به خاطر عرضه شدن اسلام بر او و عدم اذعان او بر حقانیت اسلام کشت؟ این حق از آن کیست؟

این محقق در پایان سخنانش گفت: این مسائل در تبلیغات بیگانگان مطرح می شود که گاه موجب شبهه می‌شود و باید به آنها پاسخ گفت. به نظر کانت صلح پایدار نتیجه عقل عملی است. در کل باید گفت انصاف می گوید با دیگران چنان برخورد کنیم که توقع داریم با ما برخورد شود. صلح بدون فلسفه یا دست نیافتنی و یا شکننده است.

در ادامه برنامه مصطفی محقق داماد مدیر جلسه درباره دغدغه حکیمان نسبت به صلح جهانی گفت: فاجعه جنگ های جهانی چنان بشر را بیدار کرد که پنداشت با تشکیل سازمان ملل متحد دوران کودکی را پشت سر گذاشته و به بلوغ رسیده است. اما بعد از آن با آغاز جنگ سرد و پس از آن وقایعی که در ویتنام و دیگر کشورها رخ داد این امید مبدل به یاس شد.

وی افزود: ما شاهد ایجاد شکاف عمیقی میان دولت و ملت ها هستیم. امروز در سخنرانی ها تعبیر دهکده جهانی بارها مورد استفاده قرار می گیرد اما کدام دهکده ای این میزان شکاف و اختلاف را تحمل می‌کند؟

محقق داماد در ادامه عنوان کرد: آیا ممکن نیست جهانی داشته باشیم که حکومت ها در آن یکدیگر را تحمل کنند؟ آیا بشر هنوز به این نتیجه نرسیده است که منفعت همگان در صلح همگانی است؟ برای جمع بندی بحث باید بگویم آینده بشر در دست حکیمان است. هر چند راهی طولانی پیش روی ماست اما همواره حکیمان بوده اند که برای جنگ و دیگر سختی های بشر راه چاره پیدا کرده اند.

این پژوهشگر فلسفه گفت: به نظر می رسد حکیمان اسلامی ریشه این مشکلات را یافته اند. از نظر این حکیمان ریشه تمامی تلخی‌ها و ناکامی‌ها در درون بشر نهفته است و اگر بشر تربیت نشود و این درونیات شعله ور شود، هیچگاه به صلحی پایدار دست نخواهیم یافت.