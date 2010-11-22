سه قایق کایاک ایران راهی مرحله فینال و نیمه نهایی شدند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، در پایان رقابتهای امروز قایقرانان آبهای آرام نمایندگان کشورمان در سه ماده دیگر به مرحله فینال و نیمه نهایی راه یافتند. در ماده کایاک 200 متر دو نفره مردان تیم ایران با ترکیب اروند درویش و علیرضا علی محمدی با طی زمان 37 ثانیه و 11 هزارم ثانیه در گروه خود عنوان چهارم را کسب کردند و به مرحله نیمه نهایی راه یافتند. قایقرانان ایران فردا برای کسب مجوز حضور در فینال در مرحله نیمه نهایی رقابت می کنند. دو قایق برتر این ماده راهی فینال بازیها می شوند.

در کایاک 500 متر دو نفره مردان هم تیم بانوان ایران با ترکیب درسا کفیلی و سیما عروجی در گروه دوم چهارم شد و راهی مرحله نیمه نهایی شد. این تیم نیز فردا مسابقه می دهد. در کایاک 500 متر زنان آرزو معتمدی در گروه خود سوم شد و مستقیما جواز حضور در فینال این بازیها را بدست آورد.

قایقرانان کشورمان امروز در تمامی مواد تک نفره، دو نفره و چهار نفره کایاک و کانو کانادایی 200 و 500 و هزار متر راهی مرحله فینال و نیمه نهایی این رقابتها شدند. فینال این دوره از رقابتها پنجشنبه و جمعه برگزار می شود.

شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی از 21 آبان تا 6 آذرماه در گوانگجو چین برگزار می شود.