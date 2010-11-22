اعدام قاتل حادثه سعات آباد در میدان کاج منوط به زمان اجرای حکم است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین محسنی اژه ای عصر دوشنبه در چهارمین نشست سخنگوی قوه قضائیه با اهالی رسانه در پاسخ به اینکه چرا قوه قضائیه تمامی قتلها را مانند قتل میدان کاج به سرعت پیگیری نمی کند گفت: قوه قضائیه در مورد پرونده هایی که به افکار عمومی و امنیت مردم مرتبط می شود زودتر اقدام می کند ولی باید توجه داشت که رسیدگی به پرونده قتل بسیار سخت است ولی در پرونده میدان کاج چون قاتل و مقتول در ملاء عام حاضر بوده و قتل انجام شده است این پرونده به سرعت بررسی شد.

وی افزود: حتی ما به دنبال این هستیم که در هنگام وقوع قتل دادستان به سرعت در صحنه حضور یابد و این از جمله تاکیدات رئیس قوه قضائیه است.

اعدام قاتل در میدان کاج منوط به زمان اجرای حکم است

محسنی اژه ای در مورد اجرای حکم اعدام قاتل در محل ارتکاب به قتل در میدان کاج گفت: اعدام در محل ارتکاب به قتل با درخواست ولی دم امکان پذیر است ولی اگر مدت رسیدگی به پرونده طولانی شود و اعدام در محل حادثه بازدارندگی خود را نداشته باشد و به مصلحت نباشد اجرا نمی شود لذا اعدام قاتل در میدان کاج منوط به زمان اجرای حکم است.

دادگاه برای اثبات دارایی مرد زندانیان مهریه را در بازداشت نگاه می دارد

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود افزایش تعداد زندانیان مهریه دستگاه قضاء برای استرداد مبلغ مهریه از اموال زندانی یا آزادی زندانیانی که اموالی ندارند اقدامی نمی کند گفت: در محکومیتهای مالی اگر شخص مالی داشته باشد شناسایی شده و برای تبدیل کردن آن به پول به فروش می رسد و اگر ثابت شد مالی ندارد بازداشت نمی شود ولی در مورد زندانیان مهریه مشکل اینجاست که زن می گوید این مرد مال و اموال دارد و مرد می گوید ندارم و دادگاه بر اساس شواهد باید تا اثبات این ادعاها متهم را در زندان نگه دارد.

با درخواست ولی دم شهلا جاهد قصاص می شود

محسنی اژه ای در مورد وضعیت پرونده شهلا جاهد گفت: تمامی مراحل پرونده شهلا جاهد طی شده و آماده اجرای حکم است و اگر ولی دم درخواست قصاص کند وی قصاص می شود و اگر رضایت دهند قصاص نمی شود لذا منتظر نظر ولی دم هستیم.

اعدام در ملا عام اگر موجب هتک حرمت نظام یا سوء استفاده دشمنان شود اجرا نمی شود

سخنگوی قوه قضائیه در مورد اینکه چرا بر خلاف بخشنامه رئیس قبلی قوه قضائیه تمامی احکام مانند اعدام به صورت علنی اجرا نمی شود گفت: قوه قضائیه احکامی را علنی اجرا می کند که موجب هتک حرمت به نظام یا سوء استفاده دشمنان نشود و در ضمن موجب بازدارندگی جامعه از ارتکاب آن جرم شود ولی اگر رسیدگی به پرونده طولانی شود حکم غیر علنی اجرا می شود.