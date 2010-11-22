شناسایی 1200 دانش آموز استثنایی در استان اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، حسن صمدی خوشخو ظهر دوشنبه در جلسه ستاد برنامه ریزی مراسم روز جهانی معلولان در اردبیل اظهار داشت: این تعداد در ۱۳واحد آموزشگاه استثنایی استان تحصیل می کنند.

وی با اشاره به اجرای طرح شناسایی دانش آموزان استثنایی لازم‌التعلیم در این استان اضافه کرد: این طرح با هدف اجرای دوره متوسطه کم‌توان ذهنی، توجه به قابلیتهای دانش آموزان استثنایی و توجه به کیفیت آموزش برای این دانش‌آموزان اجرا می شود.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان اردبیل مرتفع کردن مشکلات و مسایل دانش آموزان استثنایی استان، هموار سازی امر آموزش و پرورش، تامین بهداشت روحی و روانی و نیز توانبخشی را در گرو همکاری و همیاری مستمر اولیاء و مربیان دانش آموزان استثنایی عنوان کرد.

وی با تاکید بر لزوم اجرای برنامه‌های فرهنگی برای تغییر دید جامعه نسبت به افراد و کودکان استثنایی ابراز داشت: افراد استثنایی نیاز به ترحم ندارند و به رغم محدودیتهای فراوانی که دارند دارای قابلیتهای درخشان در زمینه‌های دیگر هستند.

صمدی خوشخو افزایش کیفیت آموزش برای افراد کم توان، ناشنوا، نابینا و معلول با استفاده از برنامه‌های متناسب با قابلیتها و تواناییهای آنها و نیز شناسایی تفاوتهای جسمانی و روانی دانش‌آموزان برای ایجاد بستر شکوفایی استعدادهای آنها را ضروری برشمرد.

وی همچنین با اشاره به قطعنامه سازمان ملل متحد در نامگذاری روز جهانی معلولان بر نقش اطلاع رسانی و نقش تبلیغات در جامعه تاکید کرد و یاد آور شد: برگزاری با شکوه مراسم روز جهانی معلولین فرصتی است تا توانمندیها، قابلیتها و موفقیتهای این دانش آموزان به نمایش گذاشته شود.

این مسئول در پایان خاطر نشان کرد: با برگزاری چنین مراسمی ضمن افزایش آگاهی و تغییر نگرش آحاد جامعه نسبت به معلولین، می توان مسائل و مشکلات و حقوق آنان را به جامعه منتقل کرد.