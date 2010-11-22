اداره امور بوسیله ولیعهد/ اطمینان از سلامت "ملک عبدالله"

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، منابع آگاه خبری اعلام کردند که "سلطان بن عبدالعزیز" شب گذشته از مغرب به ریاض بازگشته تا درغیاب "ملک عبدالله" عهده دار امور شود.

این منابع از دیدار ولیعهد با برخی افراد برجسته خاندان سعودی پس از بازگشتش خبر دادند.

از سوی دیگر"عبدالله الربیعه" وزیر بهداشت عربستان درباره اوضاع مزاجی شاه سعودی، گفت: ملک عبدالله از سلامت خوبی برخوردار است و درمانش را درآمریکا دنبال خواهد کرد.

شایان ذکر است که دیروز دیوان پادشاهی عربستان در بیانیه ای اعلام کرده بود که "ملک عبدالله بن عبدالعزیز" 86 ساله به توصیه تیم پزشکی اش برای ادامه معالجه اش به آمریکا می رود.وی از دررفتگی غضروفی و لخته خون در ستون فقراتش رنج می برد.

اما "سلطان بن عبدالعزیز" ولیعهد و معاون اول نخست وزیر و وزیر دفاع عربستان از اگوست گذشته در مغرب به سرمی برد وی نیز از مشکل سرطان رنج می برد و در سالهای 2008 و2009 درآمریکا تحت معالجه قرار گرفته است و حدود یکسال سال است که دوره نقاهتش را درخارج کشور می گذراند.

وی در نبود شاه سعودی که مدت درمانش هنوز مشخص نشده اداره امور بزرگترین تولید کننده نفت جهان را بر عهده خواهد داشت شاهزاده سلطان برادر ناتنی ملک عبدالله است که متولد 5 ژانویه 1931 مطابق آمارهای رسمی است هر چند که برخی کارشناسان خاندان سعودی سن وی را 85 سال تخمین می زنند.