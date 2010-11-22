50 رشته قنات در دشت "درمیان" خشک شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، رجبعلی براتی بعد از ظهر دوشنبه در نشست بررسی مشکلات کشاورزی و آبرسانی شهرستان در میان اظهار داشت: کاهش نزولات جوی، زمینه ‌ساز کاهش آب سفره‌های آبی شهرستان است که این مسئله در مناطق کوهستانی به خوبی مشهود است.

وی افزود: کاهش منابع آبی درمیان، کاهش تولیدات باغی و زراعی را به دنبال داشته است و سبب شده تا اراضی کمتری از سوی کشاورزان زیر کشت قرار گیرد که این مسئله نه تنها کاهش درآمد کشاورزان را به دنبال داشته است بلکه در افت کیفیت محصولات نیز تأثیر بسزایی دارد.

فرماندار درمیان با بیان اینکه در حال حاضر آبرسانی به مزارع زعفران و باغات با مشارکت بهره ‌برداران با تانکر انجام می‌ شود، یادآور شد: در سال زراعی گذشته 20 درصد به باغات و اراضی کشاورزی شهرستان خسارت وارده شده که از این میزان 8 درصد مربوط به بخش زارعی و مابقی در راستای محصولات باغی است.

براتی کمبود منابع آبی شهرستان، سیل، سرمای بهاره، تگرگ و آفات را از مهم ‌ترین عوامل تأثیرگذار بر صنعت کشاورزی درمیان برشمرد و تصریح کرد: این عوامل زمینه ‌ساز کاهش 30 درصدی تولید محصولات باغی و زراعی بوده که از این میزان تولید 10 درصد محصولات باغی و 20 درصد محصولات زراعی در واحد سطح کاهش داشته است.

وی توجه مسئولان استانی را در زمینه توجه به بخش کشاورزی شهرستان خواستار شد.

منابع تامین آب درمیان 45 درصد کاهش یافته است

سرپرست اداره آب و فاضلاب روستایی درمیان با اشاره به خشکسالی های اخیر در خراسان جنوبی گفت: این پدیده باعث شد 45 درصد منابع تامین آب روستاهای این شهرستان نسبت به چند سال گذشته کاهش یابد.

مهدی نسیمی با اشاره به اینکه 48 هزار و 950 مترمکعب آب در شش ماهه نخست امسال به روستاهای درمیان حمل شد،اظهار داشت: متوسط ماهانه حمل آب به روستاهای این شهرستان هشت هزار و 158 مترمکعب بوده است.

وی افزود: در ماه‌های فروردین تا شهریورماه نیز به ترتیب شش هزار و 490، هفت هزار و 370، هشت هزار و 274، 9 هزار و 434، هشت هزار و 496 و هشت هزار و 886 مترمکعب حجم آب حمل شده به روستاهای درمیان بوده است.

سرپرست امور آب و فاضلاب روستایی درمیان با اشاره به شرایط آبرسانی سیار در شهرستان گفت: در نیمه نخست امسال در درمیان چهار هزار و 776 سرویس آب توسط تانکرهای سیار به روستاهایی که با کمبود آب مواجه بودند، حمل شد.

وی هزینه آبرسانی سیار در نیمه نخست امسال به روستاهای این شهرستان را 817 میلیون و 53 هزار ریال برشمرد و گفت: به طور متوسط در هر ماه بیش از 136 میلیون ریال صرف آبرسانی سیار در درمیان شد.

سرپرست امور آب و فاضلاب روستایی درمیان تصریح کرد: در مجموع در نیمه نخست امسال به طور میانگین در هر ماه 9 هزار و 643 نفر از نعمت آبرسانی سیار بهره‌مند شدند و تعداد خانوارهای بهره ‌مند از آبرسانی سیار دو هزار و 341 مورد به صورت میانگین بود.