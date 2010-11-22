کارگاه آموزشی راه روشن در فرهنگسرای گلستان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این کارگاه آموزشی دکتر نبوی به بیان موضوعاتی چون: انسان، نیازمند الگو، تاثیرات بهر‌ه‌برداری از متون دینی در زندگی روزمره، تفسیر نهج‌البلاغه، تفکر دینی و... می‌پردازد.



این کارگاه آموزشی یکم و هشتم آذرماه، ساعت 8 تا 10 صبح برگزار خواهد شد.



علاقه‌مندان می‌توانند برای شرکت در این برنامه به فرهنگ‌سرای گلستان واقع در نارمک، میدان هلال احمر، خیابان گلستان مراجعه کنند و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر شماره‌ تلفن‌های: 9-77841376 تماس بگیرند.

