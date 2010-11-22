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۱ آذر ۱۳۸۹، ۱۶:۴۶

کارگاه آموزشی راه روشن در فرهنگسرای گلستان برگزار می شود

کارگاه آموزشی « راه روشن » به منظور آشنایی بیشتر شهروندان با مفاهیم و خطبه‌های نهج‌البلاغه و شناخت این کتاب به عنوان یک الگوی دینی در فرهنگسرای گلستان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این کارگاه آموزشی دکتر نبوی به بیان موضوعاتی چون: انسان، نیازمند الگو، تاثیرات بهر‌ه‌برداری از متون دینی در زندگی روزمره، تفسیر نهج‌البلاغه، تفکر دینی و... می‌پردازد.

این کارگاه آموزشی یکم و هشتم آذرماه، ساعت 8 تا 10 صبح برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای شرکت در این برنامه به فرهنگ‌سرای گلستان واقع در نارمک، میدان هلال احمر، خیابان گلستان مراجعه کنند و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر شماره‌ تلفن‌های: 9-77841376 تماس بگیرند.
 

کد مطلب 1196703

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