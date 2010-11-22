به گزارش خبرنگار مهر در خوی، رضا اسماعیلی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری این نمایشگاه در خوی اظهارداشت: این نمایشگاه تا دو ماه آینده و با شرکت واحدهای تعاونی از سراسر کشور واحدهای تولیدی بخش خصوصی و شرکت های تولیدی از کشورهای ترکیه،عراق، ارمنستان، آذربایجان و جمهوری خود مختار نخجوان در خوی برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: ارائه توانمندیهای بخش تعاون و بخشهای خصوصی در تولید محصولات مختلف صنعتی و تولیدی و رونق صادرات غیر نفتی از مهمترین اهداف برگزاری این نمایشگاه است.

غلامحسین عماری، فرماندار خوی هم در این جلسه از آماده بهره برداری شدن 9 طرح تعاونی تولیدی در خوی خبر داد و افزود: بزودی با بهره برداری از این واحدها برای 110 نفر در بخش تعاون شغل ایجاد می شود.

آذربایجان غربی با سه کشور خارجی ترکیه، عراق، جمهوری آذربایجان غربی بیش از 891 مرز مشترک دارد.