چهار زمین لرزه پیاپی فاریاب را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، ساعاتی پیش چهار زمین لرزه نسبتا شدید در جنوب استان کرمان روی داد.

این زمین لرزه ها با شدت 3 ریشتر ساعت 13 و 4 دقیقه، 3 ریشتری ساعت 13 و 14 دقیقه، 3.2 ریشتر ساعت 13 و 34 دقیقه و 3 ریشتر ساعت 14 عصر دوشنبه رخ داده اند.

تفاوت زمین لرزه های اخیر فاریاب با زمین لرزه های شدید 5 و 4.4 ریشتری هفته گذشته این منطقه که در عمق 30 کیلومتری زمین روی داد کاهش شدید عمق زمین لرزه ها است به گونه ای که عمق سه زمین لرزه اخیر تنها پنج کیلومتر است.

این در حالی است که بنا به نظر کارشناسان تنها دلیلی که موجب شد زمین لرزه پنج ریشتری فاریاب خسارتی در بر نداشته باشد عمق بسیار زیاد زمین لرزه ها بوده است.

دبیر ستاد حوادث غیر مترقبه کرمان در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: بروز زمین لرزه در مناطق زلزله خیز استان کرمان عادی است.

محسن صالحی افزود: زمین لرزه های فاریاب اکثرا در مرز استان کرمان و هرمزگان روی می دهد اما تاکنون خسارتی نداشته است.

صالحی با اشاره به فعال شدن گسل فاریاب از مردم خواست از سکونت در مکانهای غیرمقاوم خودداری کنند.

این مسئول گفت: طبق بررسی صورت گرفته از ابتدای سال جاری تاکنون بیشترین میزان زمین لرزه ها استان کرمان در منطقه نگار ثبت شده است.

وی ادامه داد: تاکنون هیچ خسارتی از زمین لرزه های اخیر دریافت نشده است.