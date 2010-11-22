به گزارش خبرگزاری مهر، فستیوال "لیو" مطابق برنامه از روز جمعه 19 آذر کار خود را در سالن انتظامی از سر خواهد گرفت و اطلاعات مربوط به آن در خبرهای تکمیلی به اطلاع خواهد رسید. اولین دوره سلسله نشستهای آموزشی - پژوهشی گروه تئاتر "لیو" سال گذشته به صورت درون گروهی با اجرای 12 مونولوگ برگزار شد که مورد استقبال چشمگیر تماشاگران این گروه قرار گرفت.
این سلسله نشستها امسال در فاز دوم خود به ابتکار حسن معجونی، سرپرست گروه تئاتر "لیو" به صورت فستیوال و رقابت گروههای مهمان برگزار میشود. مونولوگهای این فستیوال به طور معمول هر دو هفته یک بار به روی صحنه میروند و مانی حقیقی، مونا زندی و امیر احمدی آریان داوری این آثار را به عهده دارند.
فستیوال مونولوگ گروه تئاتر "لیو" از 15 مردادماه کار خود را آغاز کرد و تا اول بهمنماه ادامه خواهد داشت.
به دلیلی تعطیلی سالن انتظامی خانه هنرمندان ایران در این روز اجرای هشتمین مونولوگ فستیوال "لیو" به وقت دیگری موکول شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، فستیوال "لیو" مطابق برنامه از روز جمعه 19 آذر کار خود را در سالن انتظامی از سر خواهد گرفت و اطلاعات مربوط به آن در خبرهای تکمیلی به اطلاع خواهد رسید. اولین دوره سلسله نشستهای آموزشی - پژوهشی گروه تئاتر "لیو" سال گذشته به صورت درون گروهی با اجرای 12 مونولوگ برگزار شد که مورد استقبال چشمگیر تماشاگران این گروه قرار گرفت.
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