خداحافظی افقهی از وزارت بازرگانی

به گزارش خبرنگار مهر بابک افقهی امروز در حاشیه مراسم تجلیل از صادر کنندگان نمونه استان تهران در جمع خبرنگاران گفت: همه ما در خدمت نظام هستیم و هر جا که نظام تشخیص دهد در آنجا خدمت خواهیم کرد، بنده نیز بعد از گذشت 5 سال فعالیت در وزارت بازرگانی به سازمان محل خدمتم یعنی سپاه پاسداران باز خواهم گشت چرا که به حضور من در این سازمان اعلام نیاز شده است.

معاون سابق وزیر بازرگانی افزود: در یک و نیم سالی که به عنوان معاون وزیر بازرگانی در سازمان توسعه تجارت حضور داشتم تلاش کردم تا ارتباط خوبی با تجار و بازرگانان برقرار کرده و با حمایتهای ویژه رئیس جمهور، وزیر بازرگانی و معاون اول رئیس جمهور تا جایی که می توانم از حقوق صادر کنندگان دفاع کنم.

وی تصریح کرد: صادرکنندگان جزو اقشار زحمتکش و بی تکلف جامعه هستند که هم اکنون در شرایط سخت تحریم اقدام به توسعه تجارت خارجه کشور می کنند؛ بنابراین هر چه حمایتها و نوازشها از صادر کنندگان بیشتر شود و دولت به وظیفه کامل خود در قبال صادرات عمل کند باز هم کم است.

افقهی خاطرنشان کرد: صادرات مایه ارزآوری و گردش چرخش تولید و صنعت کشور است و ایجاد انگیزه در صادر کنندگان منجر به توسعه کشور خواهد شد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چه کاری باید برای صادر کنندگان انجام می داده اید که موفق به عمل به آن نشده اید؟ اظهارداشت: شاید باید تلاش بیشتری می کردم و وقت بیشتری برای صادر کنندگان کشور در نظر می گرفتم، ولی خدا را شاهد می گیرم که تمام تلاش خود را بکار بسته ام تا بتوانم شرایط مساعدی را برای صادر کنندگان در بخش صادرات فراهم آورم.

افقهی از ذکر نام فرد جایگزین خود خودداری کرد و گفت: اجازه دهید تا وزیر بازرگانی این فرد را معرفی کند.