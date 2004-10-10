جامعه بين المللي بايد با اقدامات اسراييل در نوار غزه برخورد كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سايت اينترنتي محيط، ناصرالقدوه نماينده دائم تشكيلات خودگردان فلسطين روزگذشته جامعه جهاني را به برخورد جدي بااظهارات اخير داف وايسگلاس مشاورارشد نخست وزيررژيم صهيونيستي ومسئولان اين رژيم درمورد طرح تخليه نوارغزه فرا خواند.

داف وايسگلاس(Dov Weisglass) مشاورارشد آريل شارون نخست وزيررژيم صهيونيستي كه يكي ازمبتكرين طرح شارون است در مصاحبه اي با هاآرتص اعلام كرده بود:طرح شارون مبني بر تخليه غزه به معني متوقف كردن فرايند صلح است.

وي درآن مصاحبه گفته بود كه وقتي شما روند صلح را متوقف مي كنيد بدين معني است كه شما ازتاسيس يك كشور فلسطيني، بحث كردن درمورد آوارگان فلسطيني و مرزهاي بيت المقدس جلوگيري مي كنيد.

اين سخنان مشاورارشد شارون مورد اعتراض آمريكا قرارگرفته وآدام ارلي سخنگوي وزارت خارجه آمريكا اعلام داشت كه اين اظهارات بيانگر موضع رسمي اسرائيل ، قبلاً اعلام كرده بود كه شارون عليرغم وقايع اخير به صلح پايبند است نمي باشد.

درواكنش به اين اظهارات، القدوه با ارسال نامه اي براي رئيس مجمع عمومي سازمان ملل و كوفي عنان دبير كل تاكيد كرد: دولت اسراييل كه همچنان براستمرار سياست تروريستي واقدامات غيرقانوني عليه مردم بي دفاع فلسطين و ساخت ديوارنژاد پرستانه و شهرك سازي در سراسر سرزمين هاي اشغالي و درقدس اصرار دارد صلح طلب نيست .

نمايده دائم تشكيلات خودگردان فلسطين با تاكيد براينكه كاملا واضح است كه مقامات اسراييلي نه تنها هيچ تمايلي براي پايان دادن به اشغالگري وايجاد صلح براساس تشكيل دودولت ندارند بلكه برعكس آنها هيچ تلاشي براي برقراري صلح نمي كنند .



القدوه اسراييلها را شريكي مناسب براي صلح ندانست وگفت: تل آويو تلاش مي كند تنها برمناطق فلسطيني نشين سيطره و نفوذ پيدا كنند وبه تجاوزو اقدامات توسعه طلبانه ادامه دهند.