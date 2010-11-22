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۱ آذر ۱۳۸۹، ۱۷:۳۵

با تصویب مجلس ؛

افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی از پرداخت عوارض مسکن معاف شدند

افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی از پرداخت عوارض مسکن معاف شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برنامه پنجم توسعه کشور با پیشنهاد الحاقی کمیسیون اجتماعی به ماده 149 موافقت و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی را از پرداخت عوارض واحدهای مسکونی معاف کردند.

به گزارش خبرنگار مهر ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه عصر روز دوشنبه با پیشنهاد سیلمان جعفرزاده، رئیس کمیسیون اجتماعی درباره الحاق بندی به ماده 149 با 103 رای موافق، 40 رای مخالف و 18 رای ممتنع موافقت کردند.

بر این اساس معافیت از پرداخت هزینه‏های صدور پروانه ساختمانی ، عوارض شهرداری و هزینه‏های انشعاب آب و فاضلاب برق و گاز فقط برای یکبار برای کلیه واحدهای مسکونی اختصاص یافته به افراد تحت پوشش سازمان ها و نهادهای حمایتی تصویب شد .

همچنین در این جلسه نمایندگان با تصویب ماده 149 از بخش مسکن برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت " باقی مانده از برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و جمهوری اسلامی ایران" به عبارت "برنامه پنجم" تغییر دادند.

این ماده با 133 رای موافق، 3 رای مخالف و 4 رای ممتنع تصویب شد .

کد مطلب 1196720

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