افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی از پرداخت عوارض مسکن معاف شدند

به گزارش خبرنگار مهر ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه عصر روز دوشنبه با پیشنهاد سیلمان جعفرزاده، رئیس کمیسیون اجتماعی درباره الحاق بندی به ماده 149 با 103 رای موافق، 40 رای مخالف و 18 رای ممتنع موافقت کردند.

بر این اساس معافیت از پرداخت هزینه‏های صدور پروانه ساختمانی ، عوارض شهرداری و هزینه‏های انشعاب آب و فاضلاب برق و گاز فقط برای یکبار برای کلیه واحدهای مسکونی اختصاص یافته به افراد تحت پوشش سازمان ها و نهادهای حمایتی تصویب شد .

همچنین در این جلسه نمایندگان با تصویب ماده 149 از بخش مسکن برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت " باقی مانده از برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و جمهوری اسلامی ایران" به عبارت "برنامه پنجم" تغییر دادند.



این ماده با 133 رای موافق، 3 رای مخالف و 4 رای ممتنع تصویب شد .