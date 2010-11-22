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۱ آذر ۱۳۸۹، ۱۷:۱۶

یک نماینده اخطار داد:

برای 3 هزار کیلومتر ساحل تنها 2 خط برنامه نوشته شده است

برای 3 هزار کیلومتر ساحل تنها 2 خط برنامه نوشته شده است

نماینده مردم خرمشهر در جریان بررسی برنامه پنجم نسبت به بی‌توجهی به سواحل دریانوردی در تدوین برنامه پنجم اخطار داد و گفت برای 3 هزار کیلومتر ساحل کشور تنها 2 خط برنامه نوشته شده است .

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مطورزاده، نماینده خرمشهر در مجلس بعد از ظهر امروز دوشنبه ،  نسبت به کم توجهی برنامه نویسان به موضوع حمل و نقل دریایی و دریانوردان اخطار داد.

مطورزاده با استناد به اصل 48 قانون اساسی تصریح کرد: با وجود اهمیت فوق العاده سواحل و داشتن سه هزار کیلومتر ساحل در کشور متاسفانه در برنامه پنجم توسعه که حدود 200 ماده دارد تنها یک بند به موضوع سواحل و دریانوردی اختصاص داده شده که این اتفاق جای تاسف دارد.
 
نماینده مردم خرمشهر در ادامه با تاکید بر لزوم برنامه ریزی برای سواحل از محمد حسن ابوترابی فرد که ریاست مجلس را بر عهده داشت ، درخواست کرد که پیشنهاد کمیسیون عمران در مورد این موضع را مورد بررسی قرار دهد.
 
ابوترابی فرد در پاسخ به مطورزاده گفت: حرف شما حق است و مجلس و دولت باید بحث مسائل مهم مربوط به این حوزه را مورد توجه قرار دهند و امیدواریم این موضوع در بودجه و برنامه مورد توجه قرار گیرد.
 
کد مطلب 1196721

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