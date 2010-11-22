خیرین 4.5 میلیارد ریال به ایتام خراسان جنوبی کمک کردند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد اکبری بعد از ظهر دوشنبه در نشست واحد حمایت های کمیته امداد شهرستان بیرجند تعداد حامیانی که سرپرستی ایتام را بر عهده دارند هشت هزار 223 نفر عنوان کرد و افزود: تعداد ایتام تحت حمایت در استان سه هزار و 866 نفر است.

وی ادامه داد: طی شش ماه نخست سال جاری چهار میلیارد 790 میلیون ریال از سوی حامیان به یتیمان کمک شده است.

به گفته وی تعداد 72 نفر از حامیان خارج از کشور سرپرستی 128 یتیم را بر عهده دارند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی به طرح مفتاح الجنه اشاره کرد و افزود: طی شش ماهه ابتدای سال جاری 939 مورد بازدید با حضور مدیران و مسوولین دستگاههای اجرائی از منازل مددجویان تحت حمایت کمیته امداد صورت گرفته است.

اکبری از اجرای طرح سبا برای اولین بار در استان خبر داد و بیان داشت:هدف از اجرای این طرح را شناسائی و سازماندهی، عیادت و دلجوئی از بیماران صعب العلاج و زمین گیر در استان است.

وی تصریح کرد: طی شش ماهه ابتدای سالجاری از 400 بیمار افتاده و زمین گیر تحت حمایت مورد عیادت و دلجوئی قرار گرفته و سبد غذائی از سوی این نهاد به آنها اهداء شده است.