ناظران داخلی مصر تهدید به تحریم انتخابات مجلس کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، "حافظ ابو سعده" دبیر کل سازمان حقوق بشر مصر گفت: کمیته عالی انتخابات اعلام کرده که ناظرین بدون کسب اجازه قبلی از رئیس کمیته عالی انتخابات یا رئیس حوزه، اجازه ورود به حوزه رای گیری را نخواهند داشت و این عملا به مفهوم عدم ایفای نقش شان است.

وی افزود: کمیته عالی انتخابات همچنین با طرح هر گونه سوال از رئیس حوزه مخالفت کرده در صورتی که حق ناظر است که درباره روند انتخابات در داخل حوزه ها اطلاعاتی بخواهد.

ابوسعده تاکید کرد: این نقض آشکار حق سازمانهای مدنی درنظارت بر انتخابات است. اگر ناظران نتوانند به حوزه ها وارد، یا به این حوزه ها درهر زمان سرکشی کنند و مجوزها لازم برای ناظران صادر نشود، همه ناظران ما که تعداد آنها 1131 نفر است نظارت بر انتخابات را تحریم خواهند کرد.

وی افزود: مقامات مصری مخالف نظارت خارجی بر انتخابات هستند و آنرا نقض حاکمیت ملی می دانند اما آنها با نظارت داخلی هم مخالف هستند.

ابوسعده ادامه داد: سلب حقوق سیاسی نامزدها درهفته گذشته روند شفاف انتخابات را زیر سئوال برده است زیرا کمیته عالی انتخابات با پذیرش برگه های ثبت نام 400 نفر از نامزدها مخالفت کرده است.

این درحالی است که "احمد نظیف" نخست وزیر مصر از توان این کشور برای برگزاری انتخابات شفاف خبر داده است.