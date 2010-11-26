جزئیات جدید طرح مشاغل خانگی/ آغاز پذیرش طرحهای اشتغالزای خانگی

عبدالرضا شیخ الاسلامی در گفتگو با مهر در خصوص آخرین اقدامات انجام شده برای آغاز اجرای طرح مشاغل خانگی در کشور، گفت: طبق توافقی که میان وزارت کار و سیستم بانکی کشور شده است مقرر شد که بانکها برای ایجاد هر شغل خانگی 30 میلیون ریال تسهیلات پرداخت کنند.

جزئیات میزان تسهیلات مشاغل خانگی

وزیر کار و اموراجتماعی اعلام کرد : بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده از سوی صندوق مهر امام رضا (ع) برای هر شغل 50 میلیون ریال تسهیلات پرداخت می شود و در این رابطه برای اشخاص پشتیبان اجرای طرحهای مشاغل خانگی که در این بخش هلدینگ محسوب می شوند و کار خوشه سازی مشاغل خرد و خانگی را بر عهده خواهند داشت نیز پرداخت تسهیلات حمایتی در نظر گرفته شده است.

وی خاطر نشان کرد: در این زمینه سیستم بانکی برای هر فرد و یا شرکت پشتیبان 1 میلیارد تومان و صندوق مهر امام رضا (ع) نیز 1 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت خواهد کرد که البته امکان استفاده از هر دو تسهیلات به صورت یکجا برای متقاضیان وجود ندارد.

پرداخت 100میلیارد تومان تا پایان سال

شیخ الاسلامی در پاسخ به این سوال که آیا هم اکنون برای آغاز اجرای طرح مشاغل خانگی در کشور، از سوی سیستم بانکی منابع مشخصی جهت پرداخت تعیین شده است؟ بیان داشت: در چند ماه باقیمانده از سال مبلغ 100 میلیارد تومان از سوی سیستم بانکی کشور به صورت تسهیلات قرض الحسنه برای این منظور (اجرای طرح مشاغل خانگی) اختصاص خواهیم داد.

وزیر کار در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا در حال حاضر سیستم بانکی کشور پرداخت این میزان منابع را پیش بینی کرده است و یا خیر؟ گفت: بله این اقدام صورت پذیرفته است و ما نیز امیدواریم با مسائلی که سیستم بانکی در زمینه تامین تسهیلات و اعتبارات دارند، بتوانند به تعهدات خود عمل کنند.

تاکید رئیس جمهور در شورای‎عالی اشتغال

به گفته وی، البته با تاکیداتی که رئیس جمهور در جلسه اخیر شورای عالی اشتغال داشته اند و در این مورد بیانات و تاکیداتی کرده اند، امیدواریم که این موضوع محقق شود.

شیخ الاسلامی در بخش دیگری از سخنانش در مورد شناسایی مشاغل خانگی و زیرگروههایی که در قالب کار خانگی هستند که می توانند در صورت ارائه طرح از تسهیلات در نظر گرفته شده استفاده کنند، افزود: از جمله وظایف ستاد حمایت و ساماندهی مشاغل خانگی احصا و شناسایی مشاغل خانگی و در واقع اعلام اسامی و فهرست مشاغل است که در گروه کار خانگی مورد بررسی باشند.

ارائه فهرست جدید سالیانه از مشاغل خانگی

وزیر کار و امور اجتماعی، افزود: مشاغلی که در قالب کار خانگی در فهرست قرار گیرند می توانند از پوشش حمایتی قانون ساماندهی مشاغل خانگی برخوردار شوند. در واقع چون این ستاد (مشاغل خانگی) متشکل از نمایندگان دستگاههای مختلف است و در این رابطه کار کارشناسی انجام می شود، هر بخشی متناسب با شرایط خود مشاغل خانگی را احصاء و اعلام می کنند.

وی با تاکید بر گذراندن یک فرایند کارشناسی در شناسایی و اعلام مشاغل خانگی، گفت: البته این فهرست قطعی و تمام شده هم نیست و سالیانه فهرست جدیدی اعلام می شود ولی منظور من این است که هر شغلی که مناسب انجام در منازل تشخیص داده شود در فهرست و ردیف مشاغل خانگی قرار داده می شود.

منتظر ارائه طرح از مردم هستیم

شیخ الاسلامی در مورد اینکه آیا در حال حاضر طرحهایی هستند که آماده ارسال به بانکها برای دریافت تسهیلات مشاغل خانگی باشند؟ خاطر نشان کرد: ما منتظر ارائه طرح از سوی مردم هستیم ولی تاکنون من گزارشی از این موضوع ندارم.

وزیر کار دلیل این امر را تازگی طرح مشاغل خانگی دانست و بیان داشت: چون این موضوع جدیدا اعلام شد تا مردم متوجه این موضوع شوند و طرحهای خود را جهت دریافت تسهیلات ارائه کنند و این طرحها سپس به بخش های تخصصی مرتبط ارجاع و بعد هم به سیستم بانکی بروند، کمی زمان خواهد برد.