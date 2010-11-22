به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، دهمین روز از شانزدهمین دوره بازی‌های آسیایی گوانگجو امروز دوشنبه در رشته‌های مختلف تیمی و انفرادی پیگیری شد. در این روز مدالها در رشته های تیراندازی باکمان، دوومیدانی، بولینگ، دوچرخه سواری جاده مردان، سوارکاری، شمشیربازی، تنیس، کشتی فرنگی، ترامپولین و فوتبال زنان توزیع شد که سهم ایران از این مدال‌ها دو نشان طلا و یک برنز در رشته کشتی فرنگی بود.

تیم ایران با کسب این سه مدال جمع مدال‌های خود را به عدد 35 رساند و با کسب مجموع 12 نشان طلا رکورد تعداد مدالهای طلای کشورمان را پس از پیروزی انقلاب اسلامی شکست. کاروان ایران بعد از مدالهای طلای با 8 نقره و 15 برنز جایگاه چهارمی خود را حفظ کرده است. امروز فرشاد علیزاده به مدال برنز رسید. طالب نعمت پور و بابک قربانی هم کشتی فرنگی را صاحب سومین و چهارمین مدال طلا کردند.

کاروان ایران در حالی جمع مدالهای طلای خود را به عدد 12رسانده است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و از بازیهای آسیایی سال 1974 تهران که ایران صاحب 36 مدال طلا شده بود تا به امروز بیشترین مدال طلا را در پانزدهمین دوره این بازیها در دوحه قطر و با 1 1مدال از آن خود کرده بود.

کاروان کشورمان تا به امروز در رشته‌های تکواندو (9 مدال)، ووشو (6مدال)، وزنه برداری (4 مدال)، تیراندازی (3 مدال)، دوچرخه سواری (3 مدال)، جودو (2 مدال)، روئینگ (2 مدال) ، کشتی (5 مدال) و دوومیدانی (یک مدال) موفق به کسب مدال شده است.

امروز ورزشکاران کشورمان در رشته‌های کشتی، بوکس، شمشیربازی، شطرنج، تیراندازی با کمان، دوومیدانی، بسکتبال، شیرجه، کبدی، دوچرخه سواری استقامت جاده، قایقرانی آبهای آرام به مصاف حریفان خود رفتند.

از رشته‌های این دوره از بازی‌ها امروز رقابت‌های ترامپولین به کار خودش پایان داد. در مجموع تا به امروز 1077 مدال شامل 329 مدال طلا، 329 مدال نقره و421 نشان برنز در بین قهرمانان توزیع شده که سهم مدالهای توزیع شده امروز 85 مدال بوده است.

از میان 45 کشور حاضر در این دوره از بازی‌ها 34 کشور صاحب مدال شده‌اند. کشورهای چین، کره جنوبی و ژاپن همچنان در رده اول تاسوم هستند. ایران هم جایگاه چهارمی را برای خود حفظ کرده است. امروز و در دهمین روز این رقابتها عمان هم با کسب تک مدال برنز خود در ماده 100 متر مردان به جمع کشورهای مدال آور پیوست.

تایلند و چین تایپه هر کدام با یک پله سقوط و صعود جای خود را در جدول بازیها جابجا کردند. کره شمالی هم که در این مدت در جدول بازیها نوسان زیادی داشته باز هم در روز دهم با دو پله سقوط رتبه یازدهم را از آن خود دارد.

- جدول رده بندی 10 کشور اول رده بندی بازی‌های آسیایی تا پایان روز هشتم بدین ترتیب است:

1- چین با 304 مدال شامل 154 طلا، 77 نقره و 73 برنز

2- کره جنوبی با 178 مدال شامل 61 طلا، 51 نقره و 66 برنز

3- ژاپن با 158 مدال شامل 32 طلا،59 نقره و 67 برنز

4- ایران با 35 مدال شامل 12 طلا، 8 نقره و 15 برنز

5- هنگ کنگ با 46 مدال شامل 8 طلا، 13 نقره و22 برنز

6- چین تایپه با 46 مدال شامل 8 طلا، 9 نقره و 29 برنز

7- تایلند با 36 مدال شامل 7 طلا، 7 نقره و 22 برنز

8- هند با 36 مدال شامل 6 طلا، 12 نقره و 18 برنز

9- مالزی با 25 مدال شامل 6 طلا، 11 نقره و 8 برنز

10- قزاقستان با 41 مدال شامل 5 طلا، 13 نقره و 23 برنز

کشورهای کره شمالی ، اندونزی، سنگاپور، ازبکستان، کویت، فیلیپین، قرقیزستان، پاکستان، قطر، اردن، عربستان، ماکائو، بحرین، تاجیسکتان، ویتنام، میانمار، مغولستان، امارات، لیبی، افغانستان، بنگلادش، لائوس، عراق و عمان در رده های بعدی قرار دارند.

شانزدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 21 آبان‌ماه تا 6 آذرماه در گوانگجو چین برگزار می شود.