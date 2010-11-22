بهای خرید تضمینی برگ سبز چای به حساب کشاورزان شمالی واریز شد

علی محرر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تمام مطالبات کشاورزان چایکار استانهای شمالی از اول تا ۱۵ مهرماه سالجاری به مبلغ 15 میلیارد و۴۱۷ میلیون و ۸۸۹ هزار و ۴۰۰ ریال برای طلب کشاورزان چایکار در نیمه اول مهرماه به حساب مهر گستر بانک کشاورزی واریز شده است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضرتنها مطالبات چایکاران برای خرید تضمینی برگ سبز چای درنیمه دوم مهرماه سال جاری باقی مانده که در روزهای آتی به حساب کشاورزان واریز خواهد شد.

سرپرست سازمان چای کشورهمچنین درباره تاخیر در پرداخت بهای برگ سبز چای از کشاورزان چایکار استانهای شمالی پوزش و عذرخواهی کرد.

وی افزود: در سال زراعی جاری میزان کل برگ سبز چای تضمینی خریداری شده 115 میلیون و 196 هزار و ۳۸ کیلوگرم بوده که از این میزان 24 هزار و ۳۵۲ تن درجه یک و 90 هزار و ۸۴۴ تن در جه دو که مقدار۲۵ هزار و ۹۱۹ تن چای خشک تولید شده است.

محرر اظهارداشت: تاکنون ۳۳۳ میلیارد و ۵۹۶ میلیون و ۸۴۴هزار ریال از مطالبات کشاورزان چایکار به حساب مهر کارت و مهر گستر آنها واریز شده است.

وی خاطرنشان کرد: در سالجاری تعداد ۱۶۵ کارخانه چایسازی با سازمان چای عقد قرارداد داشتند که بیش از ۱۶۲ واحد چایسازی به خرید تضمینی برگ سبز چای ازچایکاران مشغول بوده اند.

سرپرست سازمان چای کشور گفت: از ابتدای آذرماه سال جاری 100 میلیارد ریال تسهیلات برای اجرای عملیات بهزراعی به چایکاران کشور پرداخت می ‌شود.

وی افزود: در سفر استانی سال گذشته رئیس جمهور به استان گیلان، 150میلیارد ریال برای اجرای عملیاتهای بهزراعی در باغهای چای تخصیص یافت که 50 میلیارد ریال از این مبلغ تا زمان برداشت بصورت تسهیلات به کشاورزان پرداخت و بقیه به شروع بهزراعی از ابتدای آذرماه جاری موکول شد.

محرر ادامه داد: برای عملیات هرس کف‌ بر هر هکتار باغ چای ۱۸ میلیون ریال، هرس کمربر هر هکتار هفت میلیون ریال و تغذیه و نگهداری باغهای چای ازجمله خرید کود سه میلیون ریال تخصیص یافته است.

وی در ادامه ضمن عذرخواهی مجدد از چایکاران درباره تاخیر در پرداخت بهای برگ سبز چای از تمام کسانیکه در سال زراعی جاری با سازمان چای کشور همکاری و تعامل داشته اند، تشکر کرد.