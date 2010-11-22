به گزارش خبرگزاری مهر، موسی پرویزی گفت: احداث فاز نخست تصفیه‌خانه‌های 6 و 7 به ترتیب با ظرفیت تصفیه 2،5 و 7،5 متر مکعب در ثانیه در حال اجراست که بر اساس برنامه زمان‌بندی‌شده، پیش‌بینی می‌شود به ترتیب طی 24 و 48 ماه آتی وارد مدار بهره‌برداری شوند.

معاون آبرسانی تهران بزرگ آبفای شهر تهران افزود: درصورت تحقق اجرای این پروژه‌ها، ظرفیت قابل اتکاء و پایداری در شهر تهران ایجاد خواهد شد.

وی اثرات بهره‌برداری از این پروژه‌ها را در افزایش کمیت و کیفیت آب تهران و کاهش بهره‌برداری از چاه‌ها و به تبع آن کاهش مصرف انرژی و برق برای انتقال آب از مناطق مرکزی به مناطق شمال شهر بسیار موثر برشمرد.

پرویزی در بخش دیگری از سخنانش، میانگین مصرف روزانه شهروندان تهرانی را 330 لیتر اعلام کرد و افزود: این میزان مصرف، دو برابر میانگین مصرف جهانی است و بیانگر آن است که تاسیسات آب تهران توانایی انتقال، تصفیه و توزیع بیش از دو برابر مصرف سرانه جهانی را در شهر تهران داراست.