به گزارش خبرنگار مهر در یزد، حمیدرضا افراشته ظهر دوشنبه در سفر خود به استان یزد و جمع اصحاب رسانه این استان اظهار داشت: یزد در زمینه مشاوران جوان پیشرو همه استانهاست و ماموریتهای این استان در زمینه مشاوران جوان به صورت جدی پیگیری شده و نتایج خوبی را نیز به دنبال داشته است.

وی افزود: استان یزد در مبحث مشاوران جوان پیشرو است و تاکنون هر ماموریتی که از تهران به استانها ابلاغ شده، یزد به طور جدی پیگیری کرده و همواره نخستین استان مجری طرحها بوده است.

افراشته خاطرنشان کرد: استان یزد در این زمینه شاخص است و تاکنون در این استان هر سرمایه ‌گذاری که صورت گرفته، نتایج حاصل از آن بیش از انتظار بوده است.

وی استاندار یزد را از استانداران نمونه کشور در مباحث مربوط به امور جوانان دانست و افزود: استاندار یزد به جوانان اعتماد دارد و حاصل این اعتماد، پرورش مدیران موفقی از قشر جوان است.

43 هزار مشاور جوان در کشور فعالیت می ‌کنند

افراشته در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تعداد مشاوران جوان فعال در سطح کشور اظهار داشت: در حال حاضر 43 هزار مشاور جوان در کشور فعالیت می ‌کنند که دو هزار نفر از این افراد به صورت اداری در دستگاههای دولتی و بقیه به صورت افتخاری یا پاره ‌وقت با حوزه مشاوران جوان همکاری می ‌کنند.

وی با اشاره به اینکه انتخاب مشاوران جوان سابقه ‌ای هفت ساله دارد، بیان داشت: این ایده با هدف تزریق روحیه آرمان‌خواهی جوانانه و ورود جوانان به عرصه ‌های مدیریتی کشور شکل گرفت.

افراشته با اشاره به اینکه با گسترده شدن شبکه مشاوران جوان هم دولت و هم جوانان منتفع می‌ شوند، افزود: نفع دولت برخورداری از ایده‌ها و افکار جوان و نفع جوانان قرار گرفتن در مسیر نخبه‌پروری سیاسی و ... است.

وی با اشاره به برنامه ‌های سازمان فراگیر جوانان عنوان کرد: حمایت از تشکلهای جوان در مسیر آموزش برای جانشین‌ پروری و ایجاد بانک مدیران برای مدیریت رو به رشد نظام در سازمان فراگیر جوانان دنبال می‌شود.

دستگاهها و ادارات کشور در آستانه تحولی عظیم هستند

افراشته خاطرنشان کرد: سن مدیران ما اکنون به نحوی است که دستگاهها را در آستانه یک تحول بزرگ قرار داده است و اگر در این زمینه تمهیدات لازم را نداشته باشیم، رشد نخواهیم کرد.

وی تاکید کرد: تلاش می ‌کنیم با تربیت مدیران جوان ضمن تعمیق میان ارتباط جوانان با حاکمیت، با تغییر نسل مدیریتی از این امانت الهی محافظت کنیم.

رئیس گروه مشاوران جوان استانداری یزد نیز در این نشست اظهار داشت: انقلاب اسلامی یک مجموعه جوان است و هر مجموعه جوانی رویش و ریزش دارد و معتقدیم مشاوران جوان از رویشهای انقلاب اسلامی است.

مشاوران جوان حلقه مدیریتی بسته کشور را باز کرده اند

مهدی رعد خاطرنشان کرد: در نظام ما در یک مقطع حلقه مدیریت بسته ‌ای ایجاد شد اما مشاوران جوان اجازه داد عده‌ ای از جوانان در کنار دست مدیران به عنوان مشاور فعالیت کرده و کار مدیریتی یاد بگیرند.

وی با اشاره به مسئله اعتماد به جوانان و سپردن مسئولیت به آنها خاطرنشان کرد: در استان یزد دیگر در مورد فلسفه مشاوران جوان مدیران و در مجموع مسئله مدیریتی جوانان مشکلی وجود ندارد و این مسئله حل شده است.

رعد تاکید کرد: گروه مشاوران جوان استان یزد اکنون از این مرحله عبور کرده و با آمادگی کامل در انتظار انجام ماموریت‌های اصلی در استان و کشور است.