مرجعیت خاموش شدنی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیتالله لطف الله صافیگلپایگانی، در آیین عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه قم که در مدرسه عالی دارالشفا برگزار شد، با تبریک ولادت فرخنده امام هادی(ع) گفت: باید به خاطر نعمتهایی که خداوند به ما ارزانی داشته و عظمتی که برای روحانیت فراهم نموده است، شاکر باشیم و حمد و سپاسگذاری از نعمتهایش را به جا آوریم.
روحانیت در اوج عظمت قرار دارد
وی با بیان این که امروز باید از فرصتی که برای روحانیت به وجود آمده استفاده کامل را ببریم و همه تلاش خود را در راه ترویج معارف اهلبیت(ع) به کار ببندیم، افزود: در دورهای تصمیم گرفته بودند که روحانیت در این مملکت ریشه کن شود، اما خداوند بر خلاف مقصود و نیت آنان، اوضاع را چنان فراهم فرمود که روحانیت در اوج عظمت قرار گرفته است.
مرجع تقلید شیعیان خاطرنشان کرد: از معجزات قرآن این است که همیشه دل مسلمانان را محکم میکند و کفر و باطل هر چقدر زحمت بکشند هرگز موفق نمیشوند به گونهای که اسلام همیشه پیروز و در حال پیشرفت است.
این مرجع تقلید با بیان این که اسلام و روحانیت هرگز نابود شدنی نیست، اظهار داشت: اسلام، مرجعیت، و روحانیت، نوری است که خاموش شدنی نیست.
در خدمت به امام زمان (عج) کوتاهی نکنیم
آیتالله صافیگلپایگانی ادامه داد: ما باید از هیچ خدمتی به امام زمان(عج) کوتاهی نکنیم، حوزهها باید در درس و بحث و تعلیم و تربیت و ترویج معارف اهلبیت(ع) تلاش بکنند و علما و روحانیت نیز از این گذرگاه برای رساندن پیام اسلام و دین استفاده نمایند.
وی با بیان این که همه توفیقاتی که برای شیعه فراهم میشود به واسطه توجه امام عصر(عج) است، گفت: اگر کسی قبل از انقلاب را میدید تصور نمیکرد روزی اوضاع دگرگون شود و به عظمت حوزههای علمیه و روحانیت منجر شود.
ارتباط خود را با حضرت حجت(عج) حفظ کنیم
استاد برجسته حوزه تصریح کرد: ما باید ارتباط خود را با حضرت حجت محکم نگه داریم و بدانیم صاحب حوزه آن حضرت است.
این مرجع تقلید اضافه کرد: امام زمان(عج) انتظاراتی از حوزه دارند که باید بر آورده شود زیرا آن حضرت از فرد فرد ما انتظار دارند که بیتفاوت نباشیم و بدانیم مسئولیت بزرگی پیش رو داریم.
آیتالله گلپایگانی گفت: تلبس به لباس مقدس روحانیت چیز کمی نیست، افتخار بزرگی است، چرا که مأموریت و مسئولیتهای سنگینی را بر دوش ما میگذارد و باید از آن حداکثر استفاده را ببریم.
این مرجع نقلید افزود: تا انسان لباس روحانیت را نپوشد، رسما به عنوان سرباز امام زمان(عج) معرفی نمیشود.
روحانیت اجازه نمیدهد تصمیمی خلاف اسلام گرفته شود
وی با بیان این که لباس روحانیت برای شخص تعبد آفرین است و باید حرمت آن را حفظ کنیم، خاطرنشان کردند: روحانیت در هر کجا باشد، اجازه نخواهد داد بر خلاف اسلام تصمیمی گرفته شود چرا که خود را مسئول دفاع از اسلام و مبانی دینی میداند.
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