زنان پژوهشگر در هفته پژوهش معرفي و تجليل مي شوند

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، اين جشنواره با هدف شناسايي و معرفي زنان پژوهشگر و تجليل و قدرداني از آنها برگزار مي شود.

دبيرخانه اين جشنواره از زنان پژوهشگر، مبتكر، مخترع و عضو هيئت علمي دانشگاه ها كه در زمينه هاي فني مهندسي و صنعت، علوم انساني و الهيات، علوم پايه و محض، علوم پزشكي و رشته هاي وابسته، علوم اقتصادي و مالي، محيط زيست، هنر، كشاورزي و منابع طبيعي و بيوتكنولوژي سوابق پژوهشي دارند براي ارسال طرح هايشان در قالب تحقيقات كاربردي، توسعه اي، تحقيقات بنيادي و ابتكار و اختراع دعوت به عمل آورده است.

همزمان با برگزاري جشنواره زن و پژوهش مقالاتي با موضوع زن و پژوهش ارائه خواهد شد. جنسيت و پژوهش، تعاريف، نظريه ها، مباني و مفاهيم، روش شناسي پژوهش هاي زنان، شيوه هاي تدوين اولويت هاي پژوهشي در مسائل زنان، چشم انداز وضعيت پژوهش زنان، اسلام، زن و پژوهش، فناوري اطلاعات و پژوهش زنان، جايگاه پژوهش زنان در قواي سه گانه و ... برخي از محورهاي فراخوان مقاله در بخش مقالات جشنواره زن و پژوهش خواهد بود. بيست آبان آخرين فرصت ارسال مقالات به دبيرخانه جشنواره اعلام شده است.