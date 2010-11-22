هنوز زمان مذاکره فرا نرسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری آلمان،" صائب عریقات" پس از دیدار با "دیوید هیل" فرستاده آمریکا در روند صلح خاورمیانه، تاکید کرد: هر تصمیم کنیست اسرائیل برای برگزاری همه پرسی درباره عقب نشینی از بیت المقدس شرقی و بلندی های جولان سوریه حقی ایجاد نکرده و الزامی بوجود نمی آورد.

وی گفت: اگر اسرائیل خواهان صلح فراگیر و دائمی است باید بداند که انجام این مهم فقط با خروج از اراضی اشغالی و حل همه مشکلات موجود ممکن می شود.

عریقات ادامه داد: مسئولیت توقف مذاکرات سازش بر عهده اسرائیل است که میان گزینه صلح و شهرک سازی دومی را برگزیده است. اگر اسرائیل همه فعالیت های شهرک سازی بویژه در بیت المقدس را متوقف کند آنگاه نوبت به از سرگیری مذاکرات سازش می رسد.

وی افزود: هم اکنون زمان اتخاذ تصمیمات است و نه مذاکره و هدف روند صلح همانگونه که درنقشه راه مشخص شده است؛ پایان اشغال و برپایی دولت مستقل فلسطین به پایتختی بیت المقدس است.

عریقات تصریح کرد: اگر اسرائیل به دنبال صلح فراگیر است چرا شهرک سازی را ادامه می دهد، اقدام به ساخت دیوار حائل می کند و سیاستهای خود را بر اراضی اشغالی بویژه قدس دیکته می کند و همچنان به محاصره نوار غزه ادامه می دهد؟