به گزارش خبرنگار مهر، نخستین روزکاری معاملات آذرماه جاری بورس تهران در حالی به پایان رسید که شاخص بورس تهران رشد 124 واحد را ثبت کرد و به عدد 18 هزار و 257 واحد رسید.

امروز ارزش جاری بازار سرمایه به 866 هزار و 173 میلیارد ریال رسید، این در حالی است که نسبت به دیروز 5973 میلیارد ریال معادل 68/0 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

در سومین روز کاری هفته جاری سهامداران در 9135 بار معامله 179 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 448 میلیارد و 220 میلیون ریال در بورس اوراق بهادار تهران مبادله کردند.

شاخص آزاد شناور به 23 هزار و 49 واحد رسید که نسبت به دیروز 189 واحد افزایش داشته است. شاخص بازار اول هم امروز عدد 15 هزار و 256 واحد را نشان می دهد که این رقم نسبت به دیروز 117 واحد رشد دارد.

در معاملات بازار دوم، شاخص این بازار با افزایش 58 واحدی مواجه شد و در پایان مبادلات در 24 هزار و 173 واحد توقف کرد.