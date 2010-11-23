اولین مرکز تحقیقات بیماریهای خود ایمنی در شیراز تاسیس شد

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، اسکندر کمالی سروستانی در این خصوص توضیح داد: عوامل ژنتیکی و محیطی مختلفی در ابتلا به بیماریهای خود ایمنی موثر هستند که با تاسیس نخستین مرکز تحقیقات بیماریهای خود ایمنی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز امکان مطالعه در این زمینه فراهم شده است.

وی ادامه داد: نکته قابل توجه در بیماریهای خود ایمنی این است که شیوع این بیماریها در زنان بیشتر از مردان است و به دلیل نقش قابل توجه زنان در سلامت روحی و روانی خانواده ها، امروز تحقیقات گسترده ای بر روی بیماریهای خود ایمنی در حال انجام است.

رئیس مرکز تحقیقات بیماریهای خود ایمنی با اشاره به اینکه فعال شدن سیستم ایمنی بدن علیه سلولها و بافتهای خودی و تخریب آنها موجب بروز بیماریهای خود ایمنی می شود، اظهار داشت: تاکنون بیش از 120 نوع بیماری خود ایمنی شناخته شده که این بیماریها می توانند ارگانها و بافتهای مختلف بدن را درگیر کنند.

کمالی تصریح کرد: بیماری ms از جمله بیماریهای خود ایمنی به شمار می رود که شیوع آن در زنان سه برابر مردان است.

وی ادامه داد: بر اساس تحقیقات انجام شده عوامل محیطی مانند افزودنیها به غذا از جمله نگهدارنده ها و حتی برخی از ترکیباتی که در تولید وسایل پلاستیکی یا انواع حشره کشها استفاده می شود نقش مهمی در افزایش شیوع بیماریهای خود ایمنی دارند.

رئیس مرکز تحقیقات بیماریهای خود ایمنی افزود: مطالعه در زمینه این عوامل محیطی و همچنین عوامل ژنتیکی موثر در بیماریهای خود ایمنی و اطلاع رسانی لازم به مسئولان بهداشتی و درمانی در خصوص آنها، از اهداف مرکز تحقیقات بیماریهای خود ایمنی است.

وی ادامه داد: در حال حاضر با توجه به طیف وسیع این نوع بیماریها و تعداد زیاد بیماران و از سوی دیگر با توجه به مزمن بودن بیماریهای خود ایمنی، هزینه های درمانی زیاد ناشی از آن بر دوش خانواده ها و دولت سنگینی می کند.

کمالی تصریح کرد: با شناسایی عوامل بروز این بیماری و برنامه ریزی در راستای پیشگیری، کمک بزرگی در زمینه اقتصادی و سلامت روانی به خانواده ها و جامعه می کند.

وی گفت: این مرکز تاکنون اطلاعات و نمونه های بیش از دو هزار بیمار خود ایمن را به منظور فراهم کردن بانکهای اطلاعاتی کامل از نظر تعداد بیمار، اطلاعات بالینی آنها نگهداری نمونه های خون و ماده ژنتیکی بیماران جهت انجام مطالعات گسترده جمع آوری کرده است.

رئیس مرکز تحقیقات بیماریهای خود ایمنی تصریح کرد: اقدام به منظور درمان موثرتر و کم خطرتر جهت بیماران خود ایمنی از دیگر اهداف این مرکز تحقیقات است.

کمالی ادامه داد: در این راستا بررسی اثرات عصاره های مختلف گیاهی و همچنین بررسی اثر ترکیبات شیمیایی بدون زیان و ارزان قیمت در درمان بیماریهای خود ایمنی در مرکز تحقیقات در حال انجام است.

وی افزود: در حال حاضر اثرات مواد بی خطر ذکر شده بر روی مدلهای حیوانی و سلولهای انسانی در محیط کشت آزمایشگاه در حال بررسی است.

رئیس مرکز تحقیقات بیماریهای خود ایمنی تصریح کرد: در صورت موفقیت در این آزمایشها شرایط استفاده از این داروها در بین بیماران خود ایمنی فراهم خواهد شد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز همچنین از تحقیق در زمینه استفاده از سلولهای بنیادی در درمان بیماریهای خود ایمنی مانند msدر این مرکز تحقیقات خبر داد و افزود: این تحقیقات هم اکنون در این مرکز در مرحله فاز حیوانی و آزمایشگاهی است.

کمالی ادامه داد: علاوه بر تحقیقات در زمینه درمان، محققان این مرکز به دنبال شناخت شاخصهایی هستند که با کمک آنها بیماریهای خود ایمنی در مراحل اولیه و یا حتی پیش از بروز علایم بالینی تشخیص داده شود تا بدین وسیله شدت بیماری در بیمار قابل پیش بینی باشد.

وی اظهار داشت: در همین راستا برای نخستین بار در فارس در این مرکز تحقیقات روشهایی مانند پروتئومیکس راه اندازی شده اند و تاکنون چندین شاخص جدید جهت تشخیص بیماریهای خود ایمنی مورد شناسایی قرار گرفته است.

رئیس مرکز تحقیقات بیماریهای خود ایمنی یادآور شد: نتایج این تحقیقات نیز در مجله های معتبر بین المللی به چاپ رسیده و هم اکنون به دنبال طراحی کیتهای آزمایشگاهی به کمک شاخصهای یافت شده به منظور تشخیص زودهنگام این بیماریها هستیم.