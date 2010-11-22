نیمی از مدارس قم تخریب و بازسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، نصر‌الله رئیسی بعد از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح همزمان پروژه 196 واحدی تعاونی مسکن فرهنگیان واقع در شهرک پردیسان و 20 پروژه آموزشی و فرهنگی قم که با حضور وزیر آموزش و پرورش انجام شد، اوج مدرسه سازی در قم را در طی دولتهای نهم و دهم دانست و بیان داشت: در این مدت 50 درصد از مدارس فرسوده قم تخریب و بازسازی شده و پروژههای آموزشی و فرهنگی بسیاری نیز افتتاح شده است و امیدواریم با تصویب استمرار طرح تخریب و بازسازی مدارس که اخیرا در مجلس شورای اسلامی انجام شد این روند ادامه یابد.

رئیسی در خصوص تأمین اعتبارات این پروژهها گفت: 65 باب مدرسه از محل اعتبارات تخریب و نوسازی مدارس و بقیه از محل اعتبارات استانی تأمین بودجه شده است.



همه مدارس قم دارای نمازخانه هستند



مدیرکل نوسازی و تجیز مدارس استان قم همچنین تصریح کرد: تقریبا همه مدارس در استان قم دارای نمازخانه هستند و از این تعداد 98 درصد از مدارس دارای نمازخانه مجزا با محراب ثابت هستند و در حدود دو درصد از مدارس روستایی یک اتاق را به عنوان نمازخانه اختصاص داده‌اند.



مدارس قم بر اساس مقررات فنی و استانداردهای ملی ساخته می‌شود



وی بر لزوم مقاوم سازی مدارس و استفاده از علم روز در ساخت مدارس تأکید کرد و افزود: همه مدارس جدید الاحداث در قم بر اساس مقررات فنی و استانداردهای تعریف شده ملی ساخته می‌شود.



رئیسی در خصوص افتتاح همزمان 20 پروژه آموزشی و فرهنگی که امروز به صورت همزمان با حضور وزیر آموزش و پرورش افتتاح شد، گفت: این پروژه‌ها شامل 195 کلاس درس، 37 هزار و 415 متر مربع زیربنا، 19 هزار و 501 متر مربع محوطه است که جمعا بیش از 155 میلیارد ریال برای آنها هزینه شده است.



وی در خصوص تأمین بودجه این 20 پروژه اظهار داشت: 11 پروژه از محل اعتبارات تخریب و بازسازی، سه پروژه از سوی خیرین استان، چهار پروژه از محل اعتبارات استانی و دو پروژه شامل ساخت آموزشکده‌های فنی از محل اعتبارات ملی تأمین بودجه شده است.