1200 کیلومتر از راههای گلستان کوهستانی است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عادل مصدقی عصر دوشنبه در جلسه هماهنگی طرح راهداری زمستانه در گرگان، از هماهنگی مطلوب اعضای کارگروه تخصصی حمل و نقل و شریان های حیاتی استان در اجرای طرح راهداری زمستانه سال جاری خبر داد.

وی اظهار داشت: طرح راهداری زمستانه سالجاری با توجه به سرمای زودرس از اول آبان ماه شروع و تا مورخه 20 فرودرین ماه سال آینده ادامه دارد.

وی هدف از اجرای طرح فوق را جلوگیری از انسداد راه بر اثر عوامل طبیعی و ایجاد ایمنی لازم برای رانندگان عبوری در راهها ذکر کرد.

مصدقی، برگزاری دوره های آموزشی برای رانندگان سازمانها و ارگانهای ذیربط و عمومی، آماده سازی و تجهیز راهدار خانه ها و مراکز اورژانس، هلال احمر، پلیس راه و بررسی وضعیت ماشین آلات سبک و سنگین و نیمه سنگین و مأمورین حاضر در طرح را از مصوبات این جلسه ذکر کرد.

جلسه کارگروه تخصصی و حمل و نقل شریان های حیاتی با حضور مدیران و کارشناسان، مدیریت بحران استانداری، راه و ترابری، فرودگاههای استان، راه آهن شمال، هواشناسی، بنادر و دریانوردی، جمعیت هلال احمر، حمل و نقل و پایانه ها، فرماندهی پلیس راه و اورژانس 115 استان گلستان برگزار شد.